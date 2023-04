Saltan las alarmas: David Alaba fue sustituido al descanso por molestias musculares

David Alaba se marchó al descanso del partido de vuelta de los cuartos de final de Champions League entre Chelsea y Real Madrid aquejado de problemas musculares. El defensa austríaco no apareció en el campo tras el tiempo de receso dando entrada a Antonio Rüdiger por unos problemas musculares en la pierna derecha que le hicieron ser conservador ante la baja segura de Eder Militao si los blancos juegan las semifinales de Champions League.

El ex del Bayern de Múnich fue uno de los mejores de la primera mitad del equipo madridista. Alaba aportó solidez en el corte y buena salida de balón, pero no pudo regresar al terreno de juego por unos problemas físicos sobre los que no se conocen todavía el alcance.

Hay que recordar que Alaba también sufrió un percance en forma de lesión en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Liverpool. El jugador estuvo varias semanas fuera dando lugar a la posición de Camavinga como improvisado lateral izquierdo .