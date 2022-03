Karim Benzema tenía claro que iban a remontar, creía en él, en sus compañeros y en la historia del Real Madrid y así se lo hizo saber a sus amigos. Uno de ellos es el rapero Niska, que ha publicado una conversación de Whatsapp con el delantero madridista antes del enfrentamiento ante el PSG en el Santiago Bernabéu.

«Pasamos directos, ellos se van a cagar encima», le comentó Benzema a su amigo. No obstante, esas palabras no no terminaban de convencer al rapero que lo veía muy difícil debido al potencial del PSG . No obstante, Karim insistía en que iban a pasar. El francés lo tenía claro: «No van a hacer nada, esta es mi historia».

Tras ver la increíble remontada del Real Madrid liderada por su amigo Benzema, Niska se rindió ante su amigo y publicó la conversación que mantuvieron ambos antes del partido en la que el 9 le decía que iban a eliminar al PSG: «Tú lo dijiste. Lo has hecho bien».

Karim nunca dejó de creer, ni si quiera con el 0-1 al descanso. La eliminatoria parecía que estaba imposible pero él animaba a los suyos a seguir trabajando y gracias a esa presión asfixiante logró provocar el error de Donnarumma que supondría el empate a uno. A partir de ahí el Real Madrid olió la sangre y fue en tromba a por el PSG hasta conseguir los dos goles que le faltaban para darle la vuelta a la eliminatoria.