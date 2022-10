Antonio Rüdiger fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios antes del encuentro que medirá a los blancos con el Leipzig. El alemán será titular y jefe de la defensa ante los alemanes. Aseguró que está bien del golpe que sufrió en Varsovia y se mostró feliz con los primeros meses en el club madridista.

Recuperado del golpe

“No era muy bonito antes del golpe. Me encuentro bien”.

Leipzig

“Esperamos un equipo con mucha intensidad, rápidos y con un atacante muy fuerte como Werner”.

Balón de Oro

“Benzema se mereció ganar el Balón de Oro. Ha jugado una temporada fantástica. Es la primera vez que mi nombre estaba en la clasificación. Es bonito, pero no cambia nada en mi cabeza”.

Adaptación al Real Madrid

“Estoy satisfecho con mi rendimiento y mirando al Mundial. En los partidos que he jugado se ve que estoy en buena racha. No lo tengo que jugar todo porque tenemos un equipo muy grande. Me siento bien y estoy contento”.

Contacto con el Leipzig

“Antes no hubo contacto, pero después hablaremos. Tienen jugadores con mucho potencial. Lo importante es que muestren su potencial en el Mundial, pero no mañana”.

Vinicius

“Es como un hermano pequeño. Me ayuda a hablar español y lo mejoro. Nos podemos entender. Como jugador tiene un potencial enorme y lo muestra partido tras partido. Estoy seguro de que puede ganar el Balón de Oro en el futuro”.

Kroos

“Es una leyenda del Real Madrid. Es aceptado y respetado. Puedo decir mucho sobre eso. Disfruta jugando al fútbol y al final decide él. Sabe cuanto significa para todos y deseo que siga jugando. En la selección he jugado mucho y es un futbolista que marca la diferencia. Claro que le vamos a echar de menos”.