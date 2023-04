Rüdiger explica por qué eligió el Real Madrid antes que el PSG y enamora a todos

Antonio Rüdiger se ha ganado a la afición del Real Madrid en menos de un año por su buen hacer sobre el terreno de juego y también por su carisma fuera de los terrenos de juego. Su última declaración de amor al club blanco ha sido en una entrevista en la que ha explicado por qué eligió jugar como local en el Bernabéu.

«Había muchos rumores con mi fichaje, pero cada vez que aparecía el nombre del PSG me escribías y te dije: ‘Esto no es lo que estoy buscando’. En realidad no tengo nada contra el PSG, es un bonito club, con todo bien. Pero al lado está el Real Madrid… ¡el Real Madrid!», confesó el defensa alemán que llegó libre al club blanco procedente del Chelsea.

En una entrevista concedida a Canal+África, Rüdiger también dejó claro que: «¿Sabes cuándo me di cuenta realmente de que podía ir a la Real? Cuando levanté la Champions League con el Chelsea, entonces supe que podía ir. En ese momento entendí que estaba listo para el Real Madrid. Quieres estar en el lado ganador, tienes que ir al Real Madrid».