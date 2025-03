Rooney recomienda a Alexander-Arnold que fiche por el Real Madrid: «Sería una gran oportunidad…»

El Real Madrid ya mira al próximo mercado de fichajes y se ha fijado un objetivo claro de cara al verano y no es otro que Alexander Arnold, al que una leyenda de la Premier y del Manchester United como Wayne Rooney ya ha recomendado que recale en el equipo blanco. El lateral derecho del Liverpool es uno de los mejores del mundo en su posición y a partir de la siguiente temporada podría compartir banda con Dani Carvajal, formando sin duda una de las duplas más espectaculares de la historia en ese carril diestro.

Alexander-Arnold es un ídolo en Liverpool al haber nacido en la ciudad inglesa y llevar desde niño en la disciplina red hasta llegar al primer equipo, en el que ya suma su novena temporada. Su posible salida rumbo al Real Madrid ha levantado muchas ampollas en las últimas semanas, e incluso algunos aficionados del conjunto británico quemaron su camiseta con el número 66 al enterarse de que su estrella podría abandonar el club de sus amores.

Pero Arnold, que quiere nuevos desafíos, está cerca de llegar al Real Madrid aplicándose en su fichaje la misma fórmula que se siguió con David Alaba o Antonio Rüdiger, es decir, apalabrar desde principios de año el traspaso de forma gratuita de un jugador que finaliza contrato el 30 de junio y que, por tanto, ficharía como agente libre.

Rooney, que desempeña labores de comentarista en la televisión inglesa, BBC, se mojó acerca de este asunto. El delantero icónico del United, equipo históricamente enemistado con el Liverpool no escondió que fichar por el Real Madrid sería una gran oportunidad para Arnold a sus 26 años y con un presente y futuro brillante por delante. «Es el club más grande del mundo, con una historia increíble, así que sería una gran oportunidad», bendijo, afirmando además que «entendería que le pareciera demasiado buena como para rechazarla», refiriéndose a la oferta del club blanco.

Rooney comprende a Alexander-Arnold

«Si Arnold ficha por el Real Madrid este verano, me alegro por él. Yo mismo estuve una vez tentado de hacer una gran mudanza a España», añadió. «Está en una posición en la que o compromete el resto de su carrera al Liverpool o decide irse al Real Madrid, que claramente le quiere. Si dejara el Liverpool por cualquier otro club, uno podría preguntarse por qué, pero como estamos hablando del Real Madrid, no creo que se pueda cuestionar como un paso en su carrera», dijo el ex futbolista.

Rooney y Arnold se llegaron a enfrentar en algunas ocasiones sobre el césped antes de la retirada del mítico ’10’ del United, que coincidió con los inicios del lateral diestro del Liverpool. Además, el británico sabe lo que es perder dos finales de Champions contra el Real Madrid en 2018 y 2022 y también algunas eliminatorias europeas, por lo que a partir de la siguiente campaña podría pasar al lado ganador de la historia.

«El Liverpool es el club de su infancia, así que puedo entender por qué dejarlos es más un dilema, pero a veces como jugador tienes que tomar estas decisiones sobre dónde está tu futuro. Lleva casi 20 años en el Liverpool, desde que tenía seis años, pero la realidad es que la mayoría de los jugadores cambian de club en algún momento. Por eso hay tan pocos one club man (hombres de un sólo club) como Gary Neville y Jamie Carragher», recordó Rooney sobre este asunto.

«No culparía a Alexander-Arnold por querer hacer algo un poco diferente, como un nuevo reto en un nuevo país. España sería una buena opción para él», zanjó el mito del United. El Real Madrid, además de apostar por su fichaje, quiere inscribirle a toda costa para que pueda jugar con la elástica blanca el Mundial de Clubes en los meses de junio y julio.