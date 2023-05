Rooney se pasa de frenada y asegura que el City va a destrozar al Real Madrid

Wayne Rooney parece tener más que claro cuál será el desenlace de la semifinal de Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City que arranca esta próxima semana. El inglés ha hecho pública a través de una columna cómo cree que quedará la eliminatoria y quién será el que pase a la final de ambos, dejando a las claras que los citizens dominarán la serie: «El City no solo va a ganar al Madrid, lo va a destrozar».

El ex delantero del Manchester United o Everton, entre otros, es ahora comentarista en diversos medios y escribe columnas de opinión. La de este sábado fue orientada a la eliminatoria de semifinales de Champions entre Real Madrid y Manchester City que arranca este martes en el Santiago Bernabéu. Para el inglés no hay dudas y considera que los de Pep Guardiola se tomaran la revancha tras caer el pasado año ante los de Carlo Ancelotti.

Se repiten las semifinales incluso con el mismo patrón. La pasada temporada el Madrid comenzó venciendo en el Santiago Bernabéu tras una recta final de partido de auténtica locura. Tras adelantarse Mahrez en el 73′, la entrada de Rodrygo en la recta final del encuentro dinamitó la eliminatoria. Dos goles casi consecutivos del brasileño y el posterior tanto de penalti de Benzema dieron el 3-1 a los blancos que a la postre sería decisivo.

En la vuelta en el Etihad el City siempre fue dominando pero los blancos jugaban con el marcador. De Bruyne y Gabriel Jesús hicieron el 2-0 muy pronto. Respondía Benzema con el 2-1 a la media hora y se dejó todo lo demás para el segundo tiempo. Foden hizo el 3-1, Vinicius el 3-2, Bernardo Silva el cuarto y Benzema de nuevo de penalti el definitivo 4-3 que daba el pase a la final a los de Ancelotti.

Rooney escribe en su columna para The Times que el Manchester City lograra doblegar al equipo blanco firmando su venganza tras la pasada temporada. El ex jugador inglés titula su columna así: «Erling Haaland can take ruthless revenge on Real: City will blow them away (Erling Haaland puede vengarse despiadadamente del Real Madrid: el City los destrozará)».

El inglés basa su predicción en el papel que puede desempeñar esta temporada Erling Haaland, que no estuvo el pasado curso en las filas de los citizens y que en esta temporada está destrozando todos los récords goleadores de la competición. El noruego suma 35 goles y siete asistencias en 32 partidos de Premier League. En total acumula 50 dianas en 46 partidos, números realmente excepcionales y que le encaminan hacia la Bota de Oro.

Pero si algo ha demostrado el Real Madrid en los últimos años es que no entiende de jugadores y sí de historia. Los blancos completaron el pasado año una Champions League de escándalo, con remontadas épicas y dándole la vuelta a eliminatorias donde las apuestas estaban en su contra. Ante el City, de nuevo, no los colocan como favoritos, al menos a ojos de Rooney. Ya saben el dicho de Néstor Roulet: «El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra».