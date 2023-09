Rodrygo Goes llega a su competición fetiche, donde siempre ha brillado y donde más cómodo se siente. Se puede decir que el brasileño es un jugador de Champions. Un futbolista que marca la diferencia cuando el himno de la máxima competición continental suena. Un jugador espectacular que brilla cuando los focos más alumbran. Y en estas, el delantero se pone su mejor traje para tratar de guiar al Real Madrid por la senda del triunfo ante el Unión Berlín.

Rodrygo Goes ha marcado 15 goles en los 39 partidos que ha disputado en la máxima competición continental. El brasileño se siente como pez en el agua en la Champions y lo demostró desde el primer día. De hecho, en su segundo partido en esta competición en el estadio Santiago Bernabéu marcó tres goles y dio una asistencia ante el Galatasaray. La primera piedra de un idilio con la máxima competición continental que quiere seguir alargando.

Rodrygo está llamado a ser el líder del ataque del Real Madrid mientras Vinicius está lesionado. Pero la realidad es que en Liga le está costando más de la cuenta. El brasileño sólo ha sido capaz de marcar un gol en la competición doméstica, el primero de los blancos en la competición, ante el Athletic. Después, se ha quedado a cero en el resto de los encuentros que los blancos han disputado ante Celta, Almería, Getafe y Real Sociedad.

A pesar de que Rodrygo no ha respondido como se esperaba, Ancelotti no ha dudado en defenderle públicamente. Tras la victoria ante la Real Sociedad el pasado fin de semana, el entrenador del Real Madrid explicó lo siguiente: «Me ha gustado porque se ha posicionado muy bien entre líneas. Es, como Valverde, de los más afectados por este parón porque llegó el jueves por la tarde. No es tan sencillo recuperar después de llegar el jueves. No ha marcado, pero no pasa nada».

Con ganas de reivindicarse

Rodrygo esta temporada está teniendo que adaptarse a un nuevo rol. Algo muy parecido a lo que le está pasando a Vinicius. Ambos han abandonado la banda para jugar más por el centro y la realidad es que empezó muy bien, marcando al Athletic, pero con el paso de los partidos ha dejado de ser tan peligroso para la meta rival.

Cinco partidos y un sólo gol es lo que ha hecho Vinicius en estos cinco partidos. Si bien es cierto que siempre suma, por su calidad a la hora de asociarse con sus compañeros, no es capaz de encontrar el gol desde que vio portería ante el Athletic.

Rodrygo tiene ganas de demostrar que sigue siendo un jugador con estrella. Un futbolista que aparece en las grandes ocasiones, como lo ha hecho repetidas veces. Ante el Unión Berlín en la primera jornada de grupos es una buena piedra de toque para empezar a reencontrarse con el gol. Por delante, los blancos tienen un derbi donde, salvo sorpresa, tampoco estará Vinicius, y donde tiene que ser el futbolista que marque la diferencia en el área contraria.