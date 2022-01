Rodrygo: «La llegada de Mbappé me haría feliz»

Rodrygo Goes le ha dado la bienvenida a Kylian Mbappé de cara a su más que probable llegada al Real Madrid el próximo verano. Además, el delantero brasileño ha subrayado que quieres seguir muchos años en el equipo blanco y ha reconocido que, si pudiera elegir un título que conquistar en 2022, sería la Copa del Mundo con la selección brasileña, según ha dicho en declaraciones a la cadena brasileña TNT Brasil.

Posible fichaje de Mbappé

«Aquí se habla de Mbappé y también de otros muchos otros jugadores, pero no sé cómo está ese tema. La competencia aquí ya es muy grande y, si llegara, sería un jugador muy fuerte para esa competencia. Me haría feliz si llegara, vendría para ayudarnos».

Eliminatoria de Champions contra el PSG

«Cuando se habla de Champions, el Madrid siempre está entre los favoritos. El Madrid siempre tiene que pensar en títulos, sobre todo en la Champions. (…) Me gustaría que el duelo hubiera llegado un poco más tarde. Ellos tienen a algunos de los mejores jugadores del mundo y sabemos que es difícil».

Su futuro en el Real Madrid

«Mi sueño siempre fue jugar en el Madrid y no pienso en otra cosa. Espero hacer bien las cosas bien siempre para seguir aquí. Quiero seguir muchos años en el Real Madrid (…) Para mí es muy fácil jugar con gente así. La inteligencia de Benzema te lo hace muy fácil y para mí es un honor poder dar una asistencia a Benzema».

Su complicidad con Modric

«Se enteró de que mi padre sólo es un año mayor que é y me dijo: ‘Respétame, que tengo edad para ser tu padre. Desde entonces empezó a llamarme ‘hijo’ y yo a él ‘padre’. Es un placer jugar con él. Es el mejor jugador con el que he jugado y el mejor jugador al que he visto jugar».