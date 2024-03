Rodrygo acepta la presión: «Si no la quiero algo anda mal…»

A pesar de sus 23 años, Rodrygo Goes ya es una estrella consolidada del fútbol mundial. Esta es su quinta temporada en el Real Madrid y su responsabilidad tanto en el equipo blanco como en la selección brasileña ha aumentado exponencialmente en las últimas temporadas.

El delantero habló sobre lo que supone tener presión y ser figura clave en el Real Madrid y la selección brasileña, dos de los mejores conjuntos del mundo. Rodrygo confiesa que ha tenido que acostumbrarse ya que desde pequeño, cuando llegó al Santos, le comparaban con Pelé y Neymar:»Hoy juego para la selección más grande del mundo y el club más grande del mundo. Si no quiero que esos dos ejerzan presión, algo anda mal. No habría manera de continuar. Necesito ganar para complacer a la afición brasileña y al Real Madrid».

El carioca, que se enfrentará en Wembley a su compañero Jude Bellingham, elogió la rápida adaptación que ha experimentado el inglés desde su llegada al Santiago Bernabéu el pasado verano. Con 20 goles entre todas las competiciones, el británico es ‘Pichichi’ de la Liga EA Sports con 16 tantos, por lo que su impacto en el Real Madrid es innegable.

«Todo le ha encajado muy bien. Su forma de jugar va muy bien en nuestro plan de juego este año. El año pasado jugamos de una manera, como siempre ha jugado el Real Madrid, pero este año la formación ha cambiado y realmente le ha funcionado a él y a las características que aporta. Es muy bueno», apuntó Rodrygo que desveló que el sistema de Ancelotti ha variado para sacar más rendimiento a las características de Bellingham.

El brasileño reveló que tanto él como Vinicius llevan días hablando con el inglés sobre el partido que ambas selecciones van a disputar en Wembley. «Vini y yo bromeamos mucho con él, diciéndole que ganará Brasil, y él responde que ganará Inglaterra. Va a ser un gran partido. Es en su casa, en un gran estadio. Va a ser un espectáculo hermoso», vaticinó el delantero carioca del Real Madrid.

Rodrygo asume más peso con Brasil

Rodrygo también ha querido analizar, en una entrevista concedida al diario británico The Guardian, su situación en la selección brasileña. Durante el Mundial de Qatar fue el segundo más joven de la convocatoria, pero, sin embargo, en esta concentración hay hasta siete jugadores menores que él.

«Hay momentos en los que pienso: ‘Maldita sea, ya no soy el más joven del equipo’. Cuando hay bromas ya no soy el primero en la fila porque hay jugadores más jóvenes que yo. Pero puedo decir que estoy feliz de tener esta experiencia. Aunque soy muy joven, ya me tratan como a una persona madura y ayudo a los recién llegados tanto como puedo», comentó Rodrygo.

Uno de estos jóvenes que están protagonizando el cambio generacional en la Seleçao es Endrick que, a sus 17 años, ya sabe lo que es ir convocado con la absoluta y, además, en verano se unirá a Rodrygo y Vinicius en el Real Madrid: «Le transmito todos los consejos que recibí cuando llegué a la selección. Hoy hay muchos jugadores que están en Brasil y pronto vendrán a Europa. Y son muchos los que ya están aquí. A pesar de que sólo tengo 23 años, ya he vivido muchas cosas y sé cómo responder».

La salud mental, clave

Además, Rodrygo ha revelado que, desde hace un tiempo, visita a una psicóloga. «Necesitamos tener cuidado con nuestra salud mental. Aconsejo a todos, no sólo a los jugadores, que busquen un psicólogo. Esto ayuda mucho. Estuve hablando con alguien y me ayudó mucho porque tenía una idea totalmente diferente de lo que sería. Empecé a hacerlo y lo disfruté mucho. Realmente lo recomiendo», aconseja el futbolista del Real Madrid.

El partido ante Inglaterra supondrá también el inicio de una era en Brasil ya que será el debut del nuevo seleccionador, Dorival Júnior. Rodrygo ha revelado también que es un entrenador que habla de forma muy directa y que le ha dejado muy claro cuál es su nuevo rol y que tiene que asumir más liderazgo y responsabilidad.

«Hay cosas que no quieres escuchar, que las personas cercanas a ti no te dirán, pero que realmente necesitas que te digan. Dorival se enfrentó a mí desde el principio. Eso es bueno porque ya estoy más activado, preparado y consciente de mi responsabilidad. No hay edad para que te regañen. Demostró que tratará a todos los jugadores de la misma manera», insistió el brasileño.