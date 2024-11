Rodri no guarda rencor a Vinicius ni al Real Madrid: «No me dolió…»

Rodri Hernández no guarda ningún rencor ni al Real Madrid ni a Vinicius por no acudir a la gala del Balón de Oro del pasado 28 de octubre que coronó al mediocentro español como el mejor futbolista del mundo. El futbolista citizen habló sobre ello y muchas cosas más en la primera entrevista en España tras levantar la pelota dorada.

«Si a ti no te confirman absolutamente nada… tú vas allí y hasta que no se abre el sobre… puedes tener el indicio. Si no vienen es por algo. Pero por algo que yo no sabía. Yo no conocía la información que se había dado. Fue un día curioso. Una montaña rusa», comenzó señalando Rodri Hernández sobre una gala del Balón de Oro a la que no acudió el Real Madrid y tampoco Vinicius.

«No me dolió que no estuvieran el Real Madrid y Vinicius presentes en la gala en París. Para nada. ¿Por qué me va a doler? Yo, una vez que lo gano, ya es mi momento. Es un momento para mi y para disfrutar con mi familia. Lo último en lo que estoy pensando es la gente que ha venido o que no ha venido», señaló el futbolista español del Manchester City con Juanma Castaño en El Partidazo de Cope.

«Fue un poco increíble, de repente la mitad de la sala gritando ‘Vinicius, Vinicius’… Eso sí, cuando dijeron mi nombre sentí mucho respeto del público, me aplaudieron y se pusieron en pie», añadió, pero aseguró que no echó de menos un mensaje de felicitación de Vinícius ni del Real Madrid. «¿Echar de menos, por qué? Si es porque soy español, entonces me tendrían que felicitar todos los clubes españoles, y tampoco lo hacen», manifestó, desvelando a quién votaría él. «Yo votaría a Carvajal seguro, y a Vinicius también», confesó.

Rodri Hernández también comentó en esta entrevista la fiesta privada en la que salió el nombre de Vinicius en un cántico mientras estaba celebrando haber ganado el Balón de Oro: «No pasó nada. La gente tiene que entender la deportividad sana y que era una fiesta privada. Estoy seguro de que si metemos una cámara en cada una de nuestras casas… Es un momento de celebración y no estás pensando en nada más. En ningún momento le falté el respeto a nadie. Eso por delante. Una rivalidad más. Yo respeto tremendamente a Vinicius y al Real Madrid».

Rodri tras ganar el Balón de Oro

El futbolista español Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro 2024, aseguró que España es «un país peculiar», porque la gente es más de su «club» que de la selección, además de señalar que no le importó que el Real Madrid no fuese a la gala, ya que era su «momento» y no estaba «pensando en la gente» que no había ido.

«Que la gente vote lo que sienta. Somos un país peculiar en el sentido de que somos antes de nuestro club que de nuestro país, eso no pasa en otros países. Puedo decir también que siento el cariño de muchísima gente de diferentes clubes», declaró en la entrevista en El Partidazo de COPE de Juanma Castaño.

Sin embargo, el centrocampista del Manchester City aseguró que el galardón no le ha cambiado su manera de enfocar su carrera. «Luis Enrique dijo ‘¿Qué te crees, que un Mundial te va a cambiar la vida? Ojalá lo ganáramos, pero lo ganas y la vida sigue y siguen más objetivos’. Ganar un Balón de Oro es un antes y un después, pero no te cambia en nada lo que tú piensas hacer, sí a lo mejor lo que la gente ve en ti», expresó.