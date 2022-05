Robertson: «Me ha gustado ver al Real Madrid en esta Champions»

Andy Robertson fue uno de los jugadores del Liverpool que hablaron antes de la final de la Champions que medirá a los ingleses con el Real Madrid en el Stade de France. El defensa escocés explicó que no piensan en los sucedido en la final de 2018 en Kiev y que le ha gustado ver al conjunto blanco en la competición.

Gol en la final

“No he pensado eso. Si gano me da igual. Jugamos contra un rival impresionante. Pienso en dar la mejor versión y si lo hacemos todos tendremos la oportunidad de ganar”.

Sensaciones

“Se puede decir que es otro partidazo pero con todo lo que le rodea. Hay cosas diferentes en este partido. Estamos con muchas ganas y siempre estamos pensando en estas oportunidades. Tenemos muchas ganas de estar aquí, creemos que lo merecemos y ha sido muy difícil. Es el último partido de la temporada y es especial. Es el duelo más importante. Está bien estar aquí, pero ganarla sería mejor”.

Final de Kiev

“No hemos pensado en el partido de Kiev. Lo hicimos bien ganando la Champions en Madrid la temporada siguiente. Así conseguimos vengarnos. Lo que pasó en Kiev es pasado, estamos centrados en esta final. Espero que podamos celebrar nosotros. Físicamente no creo que nos cueste, porque es el partido más importante. El domingo fue decepcionante, pero ya nos hemos recuperado. Tenemos muchas ganas”.

Ventaja del Madrid

“El Madrid ha tenido una preparación más tranquila porque ganó la Liga hace tiempo. Ha podido descansar más. Esta temporada queremos luchar por todo, sabemos lo que hacía falta y lo difícil que sería. Es el último partido, pero estamos con confianza. Queremos acabar bien. En la Champions me ha gustado verlos, pero mañana se lo queremos poner difícil. Sabemos que tienen confianza, pero queremos acabar bien mañana”.

Compañero de banda

“Hemos demostrado que tenemos calidad. He jugado con jugadores diferentes y con todos he tenido buena relación. Es lo que pasa con la calidad en la plantilla. Hay cambios que no varían el nivel. No hemos perdido el ritmo con los cambios y por eso hemos hecho una buena temporada”.

Perder la Premier

“El domingo fue una montaña rusa para lo aficionados, porque nosotros no sabíamos qué estábamos pasando. Fue difícil, pero estamos ante el mayor partido del fútbol mundial. Sabemos lo que nos espera”.