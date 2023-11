El reto de Ancelotti a Vinicius y Rodrygo

Carlo Ancelotti le lanzó un reto a Vinicius y Rodrygo antes del partido de la Liga EA Sports en el Santiago Bernabéu contra el Rayo Vallecano. El técnico italiano afirmó en rueda de prensa que a final de temporada la dupla brasileña marcará por separado más goles que Jude Bellingham y Joselu. Una declaración que ahora tienen que recoger los dos atacantes sobre el verde.

«Rodrygo y Vinicius van a meter más goles que Bellingham y Joselu. No tenemos dudas. Lo importante es que cuando ellos no están, están Bellingham y Joselu. No tenemos prisa en ese sentido», afirmó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa a la duodécima jornada de la Liga EA Sports que medirá a Real Madrid y Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

Carlo Ancelotti lanzó en rueda de prensa un reto a Vinicius y Rodrygo. El técnico italiano quiere que la dupla de jóvenes atacantes brasileños sean los máximos goleadores del equipo, cosa que a día de hoy no ocurre, ya que los máximos goleadores del equipo blanco son Jude Bellingham y Joselu.

Tras estas palabras del entrenador del Real Madrid, ahora es el momento de demostrar. Rodrygo y Vinicius tendrán que demostrarle a su técnico que tiene razón, y que ambos están capacitados para terminar la temporada como máximos goleadores del equipo. La primera prueba del reto comienza este domingo en el Bernabéu ante el Rayo Vallecano.

Situación goleadora en el Real Madrid

La situación goleadora actual del Real Madrid tiene a Jude Bellingham como máximo artillero del equipo con 13 goles en 13 partidos. El futbolista británico ha tenido un impacto en la entidad madridista sobresaliente y su inicio de temporada está siendo magnífico. El segundo máximo goleador del equipo es Joselu con cinco dianas en 13 partidos. El delantero español también vive un momento muy dulce, a pesar de no ser titular indiscutible.

La situación para Vinicius y Rodrygo en este momento de la temporada no es fácil. Los dos brasileños han pasado por momentos complicados en este inicio de campaña. Vinicius sufrió una lesión muscular en las primeras jornadas, se perdió varios partidos y todavía no ha recuperado su gran nivel de la temporada pasada. Rodrygo, en cambio, es el atacante con más partidos en sus piernas, pero su falta de gol le ha afectado. Se le pide un paso más en ataque, que todavía no ha llegado.

El reto de Ancelotti

Con este reto, Carlo Ancelotti busca motivar a dos jugadores que son fundamentales para el Real Madrid. El técnico italiano sabe perfectamente que si los dos brasileños están a su máximo nivel, el equipo es imparable. Rodrygo solamente lleva dos goles en 14 partidos hasta el momento y Vinicius tres goles en diez encuentros.

La temporada pasada, Vinicius anotó 23 dianas y Rodrygo marcó 19 goles. Son datos, que estos dos jóvenes, que recientemente esta semana el Real Madrid ha blindado con sus renovaciones, pueden repetir incluso ampliar en esta campaña. Pero necesitan mejorar sus versiones actuales. Ancelotti lo sabe, y por eso, a partir del duelo de este domingo ante el Rayo les lanza el reto de ser los máximos goleadores del equipo y superar a Jude y Joselu. No hay prisas, dijo Carlo, pero la realidad es que el equipo los necesita.