La respuesta de Vinicius a la provocación de Gavi: «Sí, sí, pero…»

Una de las imágenes que dejó el Clásico fue la provocación de Gavi a Vinicius Junior. El mediocentro entró con el partido ya sentenciado, con menos de 10 minutos por jugarse, y tuvo claro en todo momento cuál era su cometido. Se fue a por el brasileño y en un pique le enseñó cuatro dedos, en referencia al marcador del partido. Pero el delantero del Real Madrid no se quedó callado.

Ante la provocación de Gavi, Vinicius no lo dudó y, a pesar de estar cayendo goleados por el máximo rival, sacó pecho de sus éxitos hasta ahora. En uno de los varios piques que tuvieron, puesto que el internacional español fue en todo momento a tratar de desquiciar al canarinho, Vinicius no dudó en hacer referencia al Balón de Oro que ganará este lunes.

«Sí, sí, pero mañana me voy a por el Balón de Oro», le habría contestado el astro brasileño. El jugador del Real Madrid recibirá este lunes en el Theatre du Chatelet de París su primer galardón que le acredita como el mejor jugador del mundo. Todo, tras una temporada en la que lideró al conjunto blanco en la conquista de la Decimoquinta. Los madridistas se llevaron la Champions, con claro dominio de Vinicius, ganando también Liga y Supercopa de España.

Por ese motivo, según han desvelado en El Chiringuito de Jugones, el futbolista del Real Madrid habría contestado a la provocación de Gavi durante el Clásico. Desde que entró en el terreno de juego, en el tramo final del partido, el canterano culé trató de sacar del partido al brasileño y no dudó en hacerle constantes provocaciones. La más clara de todas, cuando le señaló los cuatro goles por los que estaba ganando el Barça en el Bernabéu.

Vinicius contestó a Gavi

Pese a ello, el brasileño no se cortó. Lejos de quedarse callado, no dudó en replicarle y le dijo que este lunes recogería el Balón de Oro. No fue el único enfrentamiento que tuvo Vinicius en el partido, puesto que tras ver una amarilla, se dirigió también al colegiado, Sánchez Martínez, para recriminarle la facilidad con la que le muestra tarjetas.

«Tú siempre igual, tú siempre lo mismo», le dijo al colegiado murciano, que es verdad que suele amonestar en cada partido que arbitra de los blancos al brasileño. De hecho, hace dos temporadas, en Mallorca, Vinicius sufrió una entrada criminal a la altura de la rodilla, que pudo acabar en una grave lesión, por parte de Maffeo y, lejos de expulsar al jugador bermellón, sacó la amarilla a Vinicius por protestar, con toda la razón, de manera enérgica al colegiado.

El canarinho, abanderado de la lucha contra el racismo en el fútbol, se pronunció tras el Clásico de forma pública para condenar los ataques racistas que sufrió Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu por parte unos aficionados. Algo que ha provocado también la reacción del club, el Real Madrid, que en un comunicado anunciaba que está trabajando para identificar a los implicados y tomar medidas.