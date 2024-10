El jefe de la UFC se abre a llevar un combate de Topuria al Bernabéu: «Si es lo que hace falta hacer…»

La llegada de la UFC a España parece ser un secreto a voces. Y el escenario elegido sería el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. O eso dejó entender Dana White, CEO de la UFC, después de que Ilia Topuria defendiese su cinturón contra Max Holloway. Cuando se le preguntó sobre el asunto, el boss fue contundente. «Odio ir a los estadios de fútbol, ​​prefiero los pabellones deportivos, pero si eso es lo que tenemos que hacer, lo haremos», dijo en la rueda de prensa posterior a la pelea.

Una ‘victoria’ más para Topuria, que lleva empujando meses para llevar la UFC a España, concretamente al Santiago Bernabéu. Uno de sus sueños siempre ha sido pelear en España, más si es en el coliseo blanco. Madridista confieso, Ilia ya tuvo la oportunidad de tocar el césped de Chamartín. Tras derrotar a Volkanovski y proclamarse campeón de los pesos plumas en febrero, el Matador fue homenajeado por el Real Madrid en un encuentro frente al Sevilla, la temporada pasada. Eso sí, todavía nada está pactado. «Empujaré para que mi próxima pelea sea en el Bernabéu. Tengo una conversación pendiente con Dana sobre el asunto», dijo el hispano-georgiano tras revalidar su título.

En la rueda de prensa anterior al combate, también previa al Clásico, ya hubo ‘lío’. El Barcelona había regalado a Max Holloway una de sus camisetas. Ilia, como buen madridista, prefirió bromear sobre el asunto. Dana White también. En un debate de si tenían que llevar la UFC a Madrid o la Ciudad Condal, Max exclamó: «¡Nos vamos a Barcelona chicos!». La respuesta del hispano-georgiano fue inmediata. «No me digas Barcelona o voy a señalar el suelo ahora mismo con él», respondió el Matador.

El Santiago Bernabéu parece estar en la pole para llevarse el primer evento de la UFC en España ahora que además este deporte es muy seguido por Topuria. Con el Camp Nou en obras, y el madridismo de Topuria, todo apunta a que Chamartín será la elegida. Con su nuevo vestido y su tecnología innovadora, el coliseo blanco está preparado para recibir uno de los mayores eventos deportivos del mundo. Después de los conciertos y las convenciones, el año 2025 se anuncia excitante para el estadio. Con la llegada de la NFL, Estados Unidos se acerca poco a poco a la capital española. Ahora, solamente toca sentarse y negociar un acuerdo para que Ilia Topuria defienda por segunda vez su cinturón. Esta vez, en casa, delante de su gente.

Además, su potencial próximo rival también quiere irse a Europa para reconquistar un cinturón que, en aquel entonces, era suyo. «Seré sincero, me encanta Sydney y quiero pelear allí, pero Madrid también suena bien. Siempre y cuando no espere demasiado», comentó Alex Volkanovski. También sintió que Topuria merecía la oportunidad de luchar en sus tierras. «Me encantaría que tenga su momento en España y ojalá sea lo antes posible», afirmó el australiano. El ex campeón de los pesos plumas perdió su título en febrero de 2024 después de que el Matador lo noquee en el segundo asalto. Ahora, la ambición de Volk es recuperar el cinturón, y fuera de casa.