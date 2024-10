El regreso de Nuri Sahin sabe a revancha

El Santiago Bernabéu se reencontrará con uno de sus ex pupilos. Nuri Sahin vuelve a cruzar caminos con el Real Madrid. El ex futbolista es ahora el entrenador del Borussia Dortmund y este martes, los alemanes tendrán la difícil misión de derrotar a los madridistas en su coliseo. En sus siete y únicas visitas a la capital española, los amarillos nunca salieron con la victoria. El turco tiene la ambición de cambiar ese destino en una casa que él ya conoce.

Entre 2011 y 2014, Nuri Sahin llegaba al Real Madrid como una gran promesa de futuro. Llegó a la Casa Blanca, procedente del mismo Borussia Dortmund, a cambio de 10 millones de euros. El curso anterior a su aterrizaje, el otomano fue crucial en la conquista del título de Bundesliga. Bajo las órdenes de Jürgen Klopp, el medio jugó 40 partidos y acumuló ocho goles y 13 asistencias.

Sin embargo, Sahin nunca consiguió hacerse un hueco con la elástica madridista, también por culpa de las lesiones. Estuvo tres años en la capital y solamente disputó diez partidos con los colores de Chamartín. Todos fueron en la temporada 2011-12. Sus cuatro encuentros en Liga le convalidaron el título de campeón, además el más especial, el de los 100 puntos.

Bajo las órdenes de José Mourinho, Sahin no cuajó. Sin embargo, años después, el turco recuerda al Special One como un gran entrenador. «Nunca olvidaré los discursos de Mourinho en los descansos de los partidos. Vi de primera mano cómo un entrenador podía ganar un partido desde el vestuario, especialmente cuando las cosas no iban bien en la primera parte. Fue algo muy especial», contaba en una entrevista en un medio alemán.

Entonces, hasta su marcha de España, el internacional turco recopiló dos cesiones. Una al Liverpool, en la 2012-13. Con los Reds, jugó un poco más que en su primera temporada en el Madrid. 13 encuentros, y ya. En la 2013-14, Nuri volvía al club que le formó, el equipo de sus amores, el Dortmund. Durante aquel curso, Sahin revivió. 48 partidos y más de cuatro mil minutos en la cancha. Sus buenas actuaciones desembocaron en un traspaso definitivo.

En 2021, con 31 años y unos últimos años pasados en el Werder Bremen y el Antalyaspor turco, Nuri Sahin colgó las botas y tomó las riendas de su último equipo. De jugador a entrenador. Pero tras un curso y medio, el otomano volvió al Borussia Dortmund, por segunda vez en su carrera. En diciembre de 2023, Edin Terzic llamaba al mediocampista para que éste sea su segundo. Nuri ni se lo pensó y firmó ‘a ciegas’. Pocos meses después, se convirtió en su entrenador tras la salida inesperada de su primero. Al cargo del muro amarillo, Sahin ya ha mandado en 10 partidos. Acumula siete victorias, un empate, dos derrotas y es séptimo en la Bundesliga.

Nuri Sahin se enfrentará por cuarta vez en su carrera al Real Madrid. Tres veces como jugador, una vez como asistente. Pero la que más dolió fue cuando era segundo de Terzic. La temporada pasada, meses después de llegar al muro amarillo, el Borussia Dormtund se encontraba a los madridistas en Wembley para la final de la Champions. A pesar de tener las oportunidades, los alemanes no pudieron superar a los blancos. Este martes, Sahin tiene su revancha, esta vez, el turco será el encargado de dirigir a los suyos y desde los banquillos.