La reflexión de Guardiola sobre el Real Madrid: «¿Cuántas Champions tienen?»

Pep Guardiola mostró su satisfacción tras clasificarse para los cuartos de final de la Champions después de eliminar al Copenhague en octavos. El entrenador catalán reflexionó sobre las opciones del City de revalidar el título en la máxima competición europea y además también quiso opinar del Real Madrid después de que los de Ancelotti pasaran de ronda con sufrimiento.

El City selló su clasificación ante el Copenhague después del 3-1 conseguido en el Etihad gracias a los goles en la primera mitad de Akanji, Julián Álvarez y Haaland y en la rueda de prensa posterior al encuentro Pep Guardiola habló sobre las posibilidades del City de volver a ganar la Champions.

También quiso poner en valor la actuación de su equipo tras clasificarse para los cuartos de final y comparó su actuación con la del Real Madrid, que sufrió más de la cuenta ante el Leipzig tal y como sucedió al conjunto citizen la pasada temporada en la misma ronda.

«¿Cuántas Ligas de Campeones han ganado esos equipos? Nosotros también los respetamos, por supuesto. Para mí, siempre que superamos la fase de grupos es un alivio porque es muy complicado. Sé lo difícil que es jugar contra equipos como el Copenhague. Respeto mucho a mis rivales», comenzó diciendo Guardiola ante los periodistas.

Guardiola y el Real Madrid

«El Real Madrid ha sufrido para eliminar al Leipzig, y a nosotros nos dijeron que era fácil cuando los eliminamos. Jugar contra el Luton es difícil también, muy complicado. El hecho de que hayas ganado anteriormente no significa nada. Es realmente bueno que sigamos vivos en todas las competiciones», dijo Guardiola sobre las dificultades del fútbol en el día de hoy.

Por ello, dejó claro que todos los rivales le preocupan tras ser cuestionado sobre el sorteo de cuartos de final de la Champions que se celebrará el próximo 15 de julio.

«Todos los rivales me preocupan, son muy complicados. Creo que cuando llegué el club no sentía que pudiésemos avanzar de la misma manera que sí lo sentía cuando estaba en Barcelona, pero ahora volvemos a estar aquí. Y eso es porque tuvo tiempo, algo que los entrenadores no tienen hoy en día», dijo.

Guardiola también apuntó que: «Dadnos tiempo para perder partidos como la eliminatoria del Monaco en mi primera temporada. Si no pasas por aquí, el equipo nunca aprenderá. Clubes grandes como el Barcelona o el Liverpool están acostumbrados a esa presión, pero nosotros necesitábamos tiempo. Ahora podemos perder, pero también podemos competir contra cualquiera. Hemos sido regulares en Europa, incluso la temporada que perdimos la final contra el Chelsea ganamos todos los partidos anteriores. Hemos seguido ganando y ahora estamos aquí».