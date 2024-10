La reflexión de Fede Valverde sobre Bielsa: «Físicamente te mata… y mentalmente también»

Fede Valverde es la principal figura de una selección de Uruguay que no termina de arrancar y se complicó la pasada madrugada su clasificación al próximo Mundial del año 2026. Uruguay perdió 1-0 ante Perú y si bien es tercera en la clasificación global (y se clasifican seis, más un séptimo que va a la repesca), está a tan sólo tres puntos de la zona de peligro.

Además, Uruguay vive estos días un terremoto futbolístico por las críticas que Luis Suárez hizo sobre Marcelo Bielsa, actual seleccionador. La monumental rajada del ex jugador de Barcelona, Liverpool o Atlético de Madrid, entre otros equipos, provocó una tensión enorme en el fútbol uruguayo, donde Fede Valverde es su faro, principal futbolista y capitán del combinado.

Preguntado por este tema, Valverde hizo una sincera reflexión sobre la figura de Bielsa. «Trabajas mucho más. Físicamente te mata… y mentalmente también», expresó el centrocampista del Real Madrid, que no soltó esta frase para incendiar más el ambiente en una selección en la que muchos jugadores no creen en el seleccionador argentino.

«Esa voluntad de presionar, de hacer todo intensamente, esa locura que te fatiga mentalmente, pero que compensa el día del encuentro y que te da placer», añadió Fede Valverde sobre Marcelo Bielsa. Además, el jugador uruguayo del Real Madrid añadió que «todo lo que sale de la boca de Bielsa es bueno para aprenderlo».

Así, y más siendo el capitán, Fede Valverde ejerció de enlace entre el vestuario y el banquillo en una situación que ha dado muchos problemas a Uruguay en los últimos tiempos. Todo saltó por los aires cuando Luis Suárez, leyenda del fútbol uruguayo, rajó contra Bielsa: «Hubo algunas situaciones en la Copa América que se generaron y que duelen, pero había que callar por respeto a la selección en ese momento».

Además, Luis Suárez desveló una tensa conversación con Bielsa: «Voy a una conversación con él, me siento frente a él, le estoy hablando entre cinco y seis minutos, mirándolo a la cara, diciéndole que los jugadores estábamos con él, que íbamos a respetar las decisiones que él tomara. Me miró y me dijo ‘Muchas gracias, Luis’. Y me levanté y me fui. No me contestó nada en los cinco o seis minutos que lo estuve mirando».

Fede Valverde ejerce de capitán de Uruguay

Ante esta situación, Fede Valverde siguió alabando a Marcelo Bielsa: «Es la misma forma de ver el fútbol (en referencia a Zidane y Ancelotti), de hablar con nosotros y de transmitir los planes. Conocen perfectamente a cada jugador que dirigen. Emiten constantemente buenas vibraciones»

La situación no es ni mucho menos dramática para Uruguay, pero sí que no se puede permitir más tropiezos si no quiere pasar problemas. Con 15 puntos, es tercera en la fase de clasificación al Mundial de Sudamérica. Se clasifican seis y el séptimo va a una repesca internacional. Con nueve partidos disputados, quedan otros nueve en esta larga fase de clasificación que da acceso al Mundial del año 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.