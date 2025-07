Recta final por Carreras

La oficialidad del fichaje de Álvaro Carreras por el Real Madrid es cuestión de días. De hecho, todo dependerá del futuro de los blancos en el Mundial de Clubes. Si los hombres de Xabi Alonso vencen al PSG en semifinales y se plantan en la final del 13 de julio, la oficialización del fichaje del lateral izquierdo se llevará a cabo la próxima semana. En cambio, si no superan al conjunto parisino, el plan es anunciar la operación antes de que concluya esta semana, posiblemente el viernes.

El Real Madrid siempre tuvo claro que Álvaro Carreras acabaría enfundándose la camiseta blanca, más tarde o más temprano. El plan inicial era que disputara el Mundial de Clubes a las órdenes de Xabi Alonso, pero la falta de palabra del Benfica lo impidió. Ahora, con la participación del conjunto luso ya finalizada en el torneo que se celebra en Estados Unidos, solo queda que acabe también la aventura madridista para hacer oficial su llegada. De hecho, el plan es que en los próximos días el jugador pase el reconocimiento médico con el club.

Desde Valdebebas siempre se tuvo claro que el pulso del Benfica era desmedido y que solo estaba perjudicando al jugador. Por ello, el club mantuvo firme su postura y decidió respaldar al ex canterano madridista en todo momento. Nunca se plantearon romper la operación ni dejarle tirado. La frase ha sido siempre la misma dentro del club: «Será jugador del Real Madrid, antes o después».

Así, una vez finalice la participación del Real Madrid en el Mundial de Clubes, se cerrará un fichaje que ya está más que apalabrado con el jugador. Por otro lado, el Benfica sigue remitiéndose a los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión, aunque el objetivo de la entidad que preside Florentino Pérez es evitar llegar a ese punto y lograr un acuerdo beneficioso para todas las partes.

Vuelta a casa

Álvaro Carreras, de 22 años, ha destacado esta temporada en el Benfica, consolidándose como un lateral de largo recorrido, gran velocidad, potencia física y calidad en el golpeo con su pierna izquierda, especialmente en los centros. Los informes que maneja el Real Madrid sobre su evolución son inmejorables, y por eso siempre han tenido claro que debía ser uno de los dos laterales izquierdos del nuevo equipo de Xabi Alonso, junto a Fran García, quien también está rindiendo a gran nivel en este Mundial de Clubes.

Este fichaje supone, en cierto modo, un regreso a casa para Carreras. El lateral gallego se formó en las categorías inferiores del Galicia de Caranza y el Racing de Ferrol, antes de pasar por la cantera del Deportivo de La Coruña. En 2017 llegó a la Ciudad Real Madrid en edad cadete, donde permaneció tres temporadas. Durante su etapa en el Juvenil C, decidió no renovar su contrato y puso rumbo al Manchester United, donde inició una evolución notable a pesar de no ser titular al principio.