Récord histórico: el Real Madrid es el equipo que más goles ‘marca’ en un solo Mundial

El Real Madrid ha batido el récord histórico de goles de un sólo equipo en el Mundial. Con el doblete de Jude Bellingham contra Noruega en cuartos de final, los blancos ya son el club más goleador de cualquier cita mundialista. Son ya 19 dianas y aún quedan las semifinales, en las que también habrá representación madridista. Tres, dos o uno de ellos pueden llegar a la final en Estados Unidos y seguir engordando la cifra.

Hasta la madrugada de este domingo había tres equipos igualados a 18 goles en distintos Mundiales (Honved en 1954, Bayern de Múnich en 2014 y PSG en 2022). Pero en 2026 los blancos han irrumpido con fuerza tras una mala temporada y entre cuatro jugadores han conseguido superar ese récord que encumbra al club.

Su principal representante es Kylian Mbappé. El ’10’ del Real Madrid suma ocho tantos en el Mundial. Marcó por partida doble a Senegal, Irak y Suecia y decidió las eliminatorias de octavos y cuartos de final a favor de Francia al abrir la lata frente a Paraguay y Marruecos. El francés es, junto a Leo Messi, el máximo goleador del torneo.

Bellingham le sigue con seis goles tras los dos del partido de cuartos contra Noruega que le dieron la victoria a Inglaterra y el pase a semifinales. Antes, marcó ante Croacia y Panamá en fase de grupos y endosó otro doblete a México en octavos. Un tremendo Mundial de Jude que le ha devuelto al estatus que se ganó en su primera temporada en el Real Madrid.

Vinicius cerró su participación con cuatro dianas hasta que la Noruega de Erling Haaland acabó con su sueño y el de Brasil. El ‘7’ vio puerta ante Marruecos, Haití y Escocia dos veces en fase de grupos, pero se quedó sin goles en las eliminatorias. El récord lo completa Arda Güler, que marcó a Estados Unidos en su despedida del Mundial con Turquía.