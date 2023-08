La Real sigue pendiente de Odriozola

El futuro de Álvaro Odriozola en el Real Madrid todavía no está claro. El lateral derecho sigue en venta, aunque por el momento no ha llegado ninguna oferta por él. Si es verdad que hay equipos que le han pretendido a lo largo del verano y que le siguen pretendiendo, como es el caso de la Real Sociedad, nadie se ha animado a sentarse con la entidad madridista para negociar una salida a la que desde Valdebebas no se pondría mayor impedimento.

La Real Sociedad es el equipo que más se ha interesado por Odrizola y, lo más importante, donde el jugador estaría encantado de recalar. No obstante, el acuerdo no está ni cerca de alcanzarse por el momento. Si finalmente no encuentra una salida, se quedará en el Real Madrid con un papel residual. No cuenta para Carlo Ancelotti, tal y como se ha demostrado hasta la fecha, por lo que tendrá muy complicado tener cierto protagonismo.

Como hemos venido contando en OKDIARIO, Odriozola no quiere agarrarse al banquillo del Real Madrid. El futbolista sólo participó en seis partidos de la pasada temporada después de cuajar una notable actuación en su cesión a la Fiorentina y este curso sus minutos pueden ser menos. El defensa abandonaría el club blanco un año antes de que termine su contrato, pero antes debe encontrar destino.

Reinier, otra salida obligada

En Valdebebas sigue Reinier Jesús, que se está entrenando junto a los canteranos que buscan equipo en estos últimos días de mercado. Hasta el Real Madrid han llegado intereses de varios clubes, pero ninguna oferta firme.

Lo que tiene claro Reinier y su entorno es que quieren seguir en España. El jugador es extracomunitario y esta circunstancia juega en su contra. Por ello, quiere seguir creciendo en la Liga para poder obtener el pasaporte español lo antes posible. Si los días pasan y no encuentra sitio, podría abrir el abanico de posibilidades.

En el Real Madrid no pierden la paciencia con Reinier. El brasileño tiene contrato hasta 2026 y 21 años, por lo que sigue siendo una apuesta a largo plazo. Por este motivo, desde Valdebebas se esmeran en buscar una nueva cesión dentro de España que le permita sumar minutos y cumplir las expectativas que tenía cuando los blancos se lanzaron a por su fichaje.

Entre sus tres temporadas en Europa apenas ha podido disputar 1.312 minutos y tanto en Dortmund como en Girona ha tenido semanas de no ir ni convocado. Por este motivo, el primer paso tanto para Reinier como para el Real Madrid es encontrarle un destino donde vaya a ser importante y vaya a tener minutos. Esto es ahora mismo lo más importante.