El Real Madrid de Xabi Alonso ya toca rock and roll

«Empieza el rock and roll», anunciaba Xabi Alonso en la previa de su debut como entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes contra el Al Hilal. Es cierto que la primera puesta en escena no fue la mejor, pero tampoco se podían pedir milagros. Posiblemente, The Rolling Stones también tuvieron inicios complicados; no lo iba a no tener este nuevo equipo que está en plena reconstrucción. Pero lo más importante es que, cada vez que se suben al escenario, suenan un poquito mejor que la vez anterior.

El Real Madrid de Xabi Alonso va de menos a más. Tres partidos, tres pruebas, tres mejorías notables. De hecho, poco tuvo que ver la primera mitad contra el Al Hilal en el debut con la segunda. El ascenso ha continuado en los siguientes encuentros. Contra el Pachuca, con 10 jugadores desde el minuto 7 por la expulsión de Asensio, supieron sacar el encuentro adelante con una clara mejoría en el juego. Aunque el gran momento llegó frente al Salzburgo, donde firmaron media hora que ilusionó a un madridista hambriento de volver a ver a su equipo presionar y tocar la pelota de esa manera.

Xabi Alonso ha cambiado la cara de un equipo que durante toda la temporada invernó de manera incomprensible. De repente, el donostiarra ha conseguido que los mismos jugadores que no sabían presionar, presionen; que el equipo sea versátil, que se adapte a varios dibujos y que tenga una infinidad de recursos a la hora de generar juego.

También ha sido capaz de dar continuidad a un Arda Güler que será importante esta temporada y, poco a poco, Bellingham va siendo el cerebro que advirtió en el día de su presentación. Defensivamente, los blancos no dejan de crecer, guiados por un Huijsen que ha caído de pie en este equipo y por un Trent que lo mejora todo. Y Vinicius, al que le costó un poco más de lo esperado, contra el Salzburgo volvió a sonreír y a recuperar la confianza perdida. Incluso ha encontrado en la figura de Gonzalo al jugador que termina de completar la delantera sin la necesidad de acudir al mercado.

Cosas a mejorar

Obviamente, este equipo también tiene cosas que mejorar. Cómo no. La salida de balón, las pérdidas en el centro del campo o el balance defensivo. Y, por supuesto, debe acometer el caso Rodrygo, el único asterisco en este arranque de temporada. El brasileño pasó de titular en el primer partido a ni siquiera calentar en el segundo y tener poco más de media hora en el tercero. Hay caso Rodrygo, eso es obvio.