El Real Madrid vigila a Stefan Lekovic

El Real Madrid no pierde de vista al central serbio Stefan Lekovic. El zaguero, de 18 años, es uno de los futbolistas con más futuro del momento y los ojeadores blancos están muy pendientes de sus movimientos. Pertenece al Estrella Roja, con el que renovó recientemente hasta 2026, pero este año terminará la temporada cedido en el Graficar, de la segunda división del país balcánico, para adquirir experiencia antes de dar el salto a uno de los principales conjuntos del país.

La entidad madridista lleva varios meses siguiendo los pasos de Lekovic. Los técnicos madridistas manejan muy buenos informes de un futbolista que lo tiene todo para convertirse en un gran defensa central. Puede jugar tanto en el lado derecho como en el izquierdo de la zaga, sabe sacar bien el balón desde atrás, posee un gran físico y es muy potente.

El Real Madrid no pierde de vista a un jugador que llegaría a Valdebebas para reforzar el Castilla de Raúl de cara a la próxima temporada. Esta temporada jugó cuatro partidos con el Estrella Roja en la UEFA Youth League, donde hizo un gol. No obstante, el conjunto serbio no está por la labor de dejarle salir hasta que debute con el primer equipo, ya que es una de las joyas de su cantera. Por lo tanto, si los blancos se decantan por su fichaje se tendrán que sentar a negociar con el club balcánico.

Lo ojeadores del Real Madrid trabajan sin descanso para buscar todo el talento que vaya apareciendo y pueda reforzar al conjunto blanco. Los técnicos madridistas manejan a la perfección tanto el mercado nacional como el internacional. El mejor ejemplo en los últimos años son las contrataciones de futbolistas como Vinicius Junior, Rodrygo o Fede Valverde, que ya están siendo importantes en el primer equipo blanco.