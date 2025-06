El Real Madrid, el único club que vende todas las entradas en el Mundial de la FIFA

El Real Madrid está arrasando en el Mundial de Clubes, y eso que todavía no ha empezado. La FIFA se está frotando las manos con el 15 veces campeón de Europa después de que hayan conseguido firmar dos sold out en dos de sus tres partidos de la fase de grupos. Los blancos son el único club que han logrado colgar el cartel de no hay billetes para sus primeros partidos en Estados Unidos.

No hay nadie que venda como lo hace el Real Madrid, ni siquiera el PSG, vigente campeón de la Champions League, el Manchester City o incluso el Inter Miami de Leo Messi y Luis Suárez. Hace semanas que no hay entradas disponibles para ver el debut del conjunto madridista contra el Al Hilal en el Hard Rock Stadium el próximo miércoles 18 de junio a las 21:00 horas. El estadio de los Dolphins tiene capacidad para 65.326 espectadores y se espera un lleno absoluto para este encuentro.

A día de hoy tan sólo se pueden conseguir entradas a través de la reventa oficial de la FIFA, Ticketmaster, donde los tickets desde los 260 dólares (225 euros) hasta los 3.000 dólares (2.595 euros), las entradas VIP. Es por eso que la presencia del Real Madrid es un auténtico regalo caído del cielo para la FIFA en este Mundial de Clubes. Los blancos son uno de los clubes con más aficionados fuera de sus fronteras, y cada vez que cruzan el charco para hacer la pretemporada en Estados Unidos lo demuestran.

Este año no habrá pretemporada en tierras americanas porque ya se juega el Mundial de Clubes allí del 14 de junio al 13 de julio. Pero el del Al Hilal no es el único partido para el que hay sold out, también hay llenazo para ver el duelo contra el Salzburgo el 26 de junio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, donde caben 67.594 espectadores. Para este partido, la entrada más barata vale 244,50 dólares (211,49 euros) en la reventa legal de Ticketmaster y la más cara son 3.000 dólares (2.595 euros).

A por el lleno en Charlotte

Para el segundo partido, el Real Madrid-Pachuca, en el Bank of América de Charlotte todavía quedan algunas entradas disponibles. Este estadio es más grande que los otros dos, cuenta con una capacidad para 74.867 espectadores, pero el gran problema es que allí no hay tanta pasión por el soccer (como llaman los estadounidenses al fútbol), lo que hace más complicado poder firmar el pleno de sold out en sus primeros tres partidos en el Mundial de Clubes.

El Real Madrid ya jugó allí el verano pasado en la International Champions Cup. Aquel día su rival era el Chelsea y aunque no lograron llenar, se quedaron muy cerca: 62.124 personas vieron en directo la victoria de los blancos ante el conjunto londinense. En esta ocasión su rival será el Pachuca mexicano. La entrada más barata para este partido está por 122,25 dólares (105,75 euros) situada en la parte de arriba del todo.

Esto refleja una vez más que el Real Madrid traspasa fronteras allá donde va, y sobretodo en Estados Unidos. El Rey de Europa, que llega a este campeonato con ganas de levantar el título de campeones del mundo, es el equipo que más vende de todo el torneo y el único que ha conseguido colgar el cartel de no hay billetes no sólo en uno sino en dos de sus tres encuentros programados, algo que no han hecho ni los de la Premier League.