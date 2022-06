El Real Madrid tiene prisa por cerrar la operación de Aurélien Tchouaméni. Por este motivo, emisarios blancos se desplazarán a Mónaco en las próximas horas con la intención de dar el último empujón a unas negociaciones que se están complicando más de lo previsto, ya que la aparición en escena del PSG ha encarecido notablemente la operación. El deseo de los blancos es cerrarlo cuanto antes, aunque no harán ninguna locura.

La oferta que ha presentado el Real Madrid al Mónaco es de 80 millones de euros: 60 fijos y 20 más por objetivos. El conjunto monegasco quiere que los blancos lleguen a los 100 millones, ya que la propuesta que está preparando el PSG y que todavía no ha enviado de manera formal es mejor que la del vigente campeón de Europa. Las conversaciones entre ambas entidades continúan y en los próximos días esperan llegar a un acuerdo.

Por otro lado, Tchouaméni ya tiene un acuerdo con el Real Madrid y su único deseo es vestir de blanco. El centrocampista quiere salir de la Ligue 1, por lo que el PSG no es su principal alternativa. Su intención era jugar en la Premier, donde Liverpool y Chelsea le han pretendido, o en el Santiago Bernabéu, club con el que ya lo tiene todo apalabrado para fichar si finalmente hay entendimiento.

El Real Madrid no se ha puesto una fecha límite para retirar la oferta presentada al Mónaco y espera llegar a un acuerdo, pero la cúpula madridista tiene claro que no quiere que esto se convierta en un culebrón y, ni mucho menos, entrar en una subasta. La propuesta de los blancos es clara y sobre ella se pueden sentar a hablar, aunque no aceptarán presiones externas llegadas desde París.

Un fichaje estratégico

Con el fichaje de Tchouaméni el Real Madrid se aseguraría cerrar su centro del campo para el futuro. Con Valverde y Camavinga ya en el club, la llegada del francés apuntalaría al completo la línea, llenándola de aún más músculo, haciendo un equipo muy físico, aunque con mucha calidad.

El todavía futbolista del Mónaco actúa como mediocentro defensivo, parcela en la que ha demostrado ser un auténtico pulpo. Su físico, su envergadura –1,87 metros– y su enorme zancada le permiten ocupar mucho espacio en el campo, siendo un todocampista moderno al que es muy difícil superar. El sustituto perfecto para Casemiro en el futuro.