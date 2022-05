Tchouaméni pasa de todos: «no» al Chelsea, al Liverpool y al PSG

Aurélien Tchouaméni es el principal objetivo del Real Madrid en estos momentos. Tras la traición de Kylian Mbappé, el conjunto blanco tuvo que cambiar el plan de fichajes para este verano. La idea de la entidad madridista era que el francés y Rüdiger fuesen los refuerzos de cara a la próxima temporada y, si aparecía una oportunidad de mercado, aprovecharla. Pero el galo ha dicho “no” a última hora y desde las oficinas de Valdebebas se ha cambiado de objetivo. Reforzar el ataque ya no es una prioridad y sí hacerlo con el centro del campo incorporando a un jugador de presente, pero, sobre todo, de futuro como es el futbolista del Mónaco. Un joven de 22 años que quiere vestir de blanco y que ha negado a Liverpool, Chelsea y PSG por ello.

Desde el Real Madrid están acelerando notablemente el fichaje de Tchouaméni. Desde que se confirmarse el “no” de Mbappé, el mediocentro ha pasado a ser prioridad absoluta. De hecho, antes de la traición desde el club veían con buenos ojos que esperase una temporada más en el Mónaco, pero ahora todo ha cambiado y el objetivo es hacerse con el futbolista más parecido a Casemiro que hay en el mercado este mismo verano.

El Real Madrid tiene a su favor el interés del jugador de fichar por la entidad madridista. Tchouaméni ha tenido varios intereses de grandes clubes encima de la mesa. Principalmente, desde la Premier, donde Liverpool y Chelsea han pujado y siguen pujando, como es el caso de los de Klopp, fuerte por el galo. También el PSG, tratándole de convencer a través de la figura de Mbappé, pero el mediocentro, al contrario de Kylian, sí quiere salir de Francia.

Desde OKDIARIO ya contamos que la delicada situación que ha vivido el Chelsea le dejó fuera de la carrera por Tchouaméni. Antes de que la normalidad del conjunto inglés saltase por los aires con las sanciones impuestas al conjunto británico por la relación de Abrahomovic con Putin, los ingleses tenían como uno de los grandes objetivos fichar al mediocentro francés, pero la realidad es que lo ocurrido les ha dejado sin opciones de hacerse con su contratación.

Las exigencias del Mónaco

Por otro lado, el propio Mónaco ya ha dejado claro que no pondrá barata la salida de Tchouaméni. Aunque el club monegasco accede a su salida, no le quiere dejará salir por menos de 80 millones de euros, una cantidad que el Real Madrid tratará de rebajar con un club con el que mantiene una excelente relación.

El director deportivo del Mónaco, Paul Mitchell, aseguró que no tiene ninguna preferencia a la hora de venderlo y que deberán ser «muy agresivos en términos de acuerdo» para deshacerse de una de sus estrellas. «Todo el mundo ha podido darse cuenta que Aurélien es un jugador top, pero todos saben que somos un club ambicioso con un accionista ambicioso, así que no, no tengo preferencia a la hora de venderlo. Tendremos que ser muy agresivos en términos de acuerdo para perder a un jugador tan increíblemente talentoso. ¡Por eso es tan buscado!».

