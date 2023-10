El Real Madrid sólo contempla a Xabi Alonso y Zidane para sustituir a Ancelotti. Esta es la realidad del club blanco. ¿Esto quiere decir que la no continuidad del italiano es segura? No. Es probable que no continúe siendo el dueño del banquillo del Santiago Bernabéu una vez finalice la temporada y comience una nueva aventura siendo el seleccionador de Brasil, pero hasta el momento el técnico no ha firmado nada con el combinado brasileño, lo que deja todos los escenarios abiertos.

No obstante, en el Real Madrid son muchos los que están convencidos de que Ancelotti dejará de ser entrenador cuando finalice la próxima temporada y los dos únicos nombres que contempla la cúpula madridista son dos: Xabi Alonso y Zidane. El donostiarra es el favorito, mientras que el francés siempre tendrá abiertas las puertas del Bernabéu mientras Florentino Pérez siga siendo el presidente.

Xabi Alonso es el elegido para el futuro. Ya sea para la temporada que viene o para más adelante. Es el preferido por su forma de entender el fútbol y su manera de comportarse. En el club están seguros de que la entidad estaría en muy buenas manos con el donostiarra como entrenador y están seguros de que antes o después será el dueño del banquillo del Real Madrid.

Xabi Alonso rinde en Alemania

Xabi Alonso está llevando en este arranque de temporada al Bayer Leverkusen a ser uno de los candidatos a hacer grandes cosas en la Bundesliga. Siempre es complicado pelearle el título al Bayern, pero de momento lo tiene líder e invicto.

El Real Madrid está seguro de que es el idóneo para suceder a Carlo Ancelotti. Los informes que maneja el club sobre Xabi Alonso y su labor en los banquillos son excelentes. Lo demostró en La Fábrica, en la Real Sociedad B, con el que logró el ascenso a Segunda, y ahora en el Bayer Leverkusen. En Valdebebas le consideran un entrenador moderno, sobradamente capacitado para hacerse cargo de un equipo de la exigencia de los blancos. También gusta su juventud y su estilo.

Xabi Alonso renovó como entrenador del Bayer hasta 2026 el pasado mes de agosto, aunque esto no altera los planes. El donostiarra finalizaba el contrato en 2024 con el conjunto alemán, por lo que era de necesidad ampliarlo por pura estabilidad. La situación solo ha variado en que en el caso de que el Real Madrid decida el próximo año fichar a Xabi Alonso como nuevo entrenador, tendrá que sentarse a negociar con el conjunto teutón, ya que seguirá teniendo contrato en vigor. Un contratiempo mínimo, puesto que las relaciones entre ambos clubes son excelente, por lo que no habría mayores problemas para llegar a un acuerdo.

Zidane, siempre presente

Zidane nunca debe ser descartado. Gusta mucho Xabi Alonso, pero Zizou siempre será Zizou. Los que más mandan en el Real Madrid siempre le tienen presente y le ven como un valor seguro. Por ello, si Ancelotti no continúa, tal y como parece, el club tanteará al francés.

Florentino Pérez no contempla otras opciones para relevar a Ancelotti. Si el italiano no continúa, Xabi Alonso y Zidane son los elegidos. No hay más nombres encima de la mesa de los que mandan en el club blanco. El donostiarra está muy bien valorado, mientras que el francés es una leyenda. Eso sí, habría que saber si quiere regresar tras el desgaste que supuso su última temporada como entrenador del Real Madrid.

El futuro de Ancelotti no está decidido

Ancelotti es el mejor representante que puede tener el Real Madrid. Tiene el respeto del mundo del fútbol y entiende a la perfección lo que significa defender el escudo del 14 veces campeón de Europa. Por ello, si los blancos terminan la temporada logrando los objetivos -la Liga y haciendo un buen papel en la Champions- no se puede descartar que prolongue su andadura en el banquillo de Chamartín.

En estos momentos, la balanza se inclina por el adiós de Ancelotti cuando finalice la presente temporada, pero todos los escenarios están abiertos. Cuando finalice la temporada desde el club se sentarán a hablar con el italiano para tomar una decisión definitiva.