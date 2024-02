El Real Madrid sigue pendiente de Miguel Gutiérrez.

Miguel Gutiérrez aterriza en el estadio Santiago Bernabéu con todas las miradas puestas en su persona. No es para menos. El lateral izquierdo, aunque realmente es mucho más, es uno de los líderes de un Girona que tratará de vencer al Real Madrid en el coliseo madridista para recuperar el liderato y hacer saltar por los aires la Liga.

En el Real Madrid todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro de Miguel Gutiérrez, pero en la cúpula del club y en la dirección deportiva quieren estar al tanto de cualquier movimiento que se produzca con el canterano madridista. De hecho, ha hecho saber a su entorno que quieren ser los primeros en enterarse de cualquier interés, incluso antes de que se produzca.

En el Real Madrid son plenamente conscientes que pagar ocho millones de euros es una opción más que interesante que no dejan de valorar. Durante todo el curso han seguido con atención el rendimiento del defensa zurdo durante esta temporada, al igual que sucedió el curso pasado. Es cierto que el nivel del Girona esta temporada hace que todos los jugadores del conjunto catalán estén brillando más, pero el curso pasado no pasó desapercibido para la entidad madridista.

Los plazos del Real Madrid

El Real Madrid tiene de plazo hasta el 30 de junio de 2025 para pagar los ocho millones de euros que retornarían de vuelta al lateral izquierdo al Santiago Bernabéu. A partir de esa fecha, el precio ascenderá a los nueve millones de euros, mientras que el 30 de junio de 2026 subirá hasta los 10 kilos.

No obstante, en el Real Madrid saben que si no es este verano será muy complicado recuperar a Miguel Gutiérrez. El madrileño está llamado a cotas mayores y, de hecho, este verano ya tuvo la oportunidad de hacer las maletas rumbo a la Premier League, aunque finalmente fueron desechadas por el propio jugador.

Y es que, el propio Miguel sabe que si se hubiese ido del Girona en este mercado de invierno, al equipo donde podría haber llegado no le iba a satisfacer lo necesario, se perdía la oportunidad de terminar un curso histórico en Montilivi y se cerraba las puertas del Real Madrid y, por lo tanto, de cumplir su sueño de jugar algún día de blanco. Por ello, apostó por seguir en la entidad catalana y esperar a verano, donde se tomarán decisiones y, esta vez sí, si los blancos no ejercer la opción de compra, se irá en busca de nuevos retos. Ofertas no le van a faltar.

La situación de Miguel Gutiérrez

Si este mercado de invierno algún club hubiese hecho una oferta formal al Girona por Miguel Gutiérrez, los catalanes se la tendría que haber traslado a los blancos, que tendrán un tiempo para estudiarla y decidir si la igualaban pagando el 50 por ciento. Es decir, al igual que con la venta, si alguien decía pagar los 35 millones de su cláusula, los madridistas deberían pagar 17,5 para hacerse con los servicios del jugador. Esto no entraba en los planes de la entidad madridista.

En verano, como hemos contado anteriormente, todo se facilita para el Real Madrid. Cuando finalice el presente curso, el club blanco se podrá hacer con los servicios de Miguel Gutiérrez activando la cláusula de 8 millones de euros que no era válida en invierno. Teniendo en cuenta los cinco millones ingresados, el coste de un jugador con una proyección enorme sería de tres kilos. Una operación que tendrán en cuenta por el Santiago Bernabéu.

Mbappé lo marca todo

En el Real Madrid ahora mismo están centrados en cerrar el capítulo Mbappé para bien, fichando por el conjunto blanco, o para mal, renovando por el PSG o recalando en otro equipo, en las próximas semanas. No quieren extenderlo mucho más. Y cuando esto finalice, se centrarán en todo lo que tienen que encajar de cara a la próxima temporada.

Si Mbappé llega al Real Madrid, la opción Davies se aleja. Fichar al francés supondría un desembolso importante que dejaría muy complicado acometer la operación del canadiense. Teniendo en cuenta, además, que tiene un año más de contrato y que el Bayern no está por la labor de facilitar su salida.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el lateral izquierdo es una posición que quiere reforzar el Real Madrid, Miguel Gutiérrez sería el fichaje ideal por calidad-precio. Además, en el club también gusta mucho su polivalencia, ya que puede actuar de interior, y, sobre todo, su regularidad. Es el jugador que más minutos suma en el equipo de Michel.

Si Mbappé no llega, todo cambia. El margen de maniobra económico del Real Madrid sería mayor y la operación Davies sería más factible. No obstante, esto no descarta, ni mucho menos, la opción de fichar a Miguel Gutiérrez el próximo verano. La opción es idílica para la entidad madridista.