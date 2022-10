Real Madrid-Shakhtar: el Madrid quiere la fiesta en paz

La Champions regresa al estadio Santiago Bernabéu y el Real Madrid tiene el objetivo de olvidar cuanto antes el pinchazo contra Osasuna del pasado fin de semana y sumar la tercera victoria consecutiva en la máxima competición continental. Si el vigente campeón de Europa es capaz de vencer al Shakhtar Donetsk, sumará nueve puntos, aventajará en cinco al segundo clasificado, que en estos momentos es su rival, y estará a un paso de lograr la clasificación a los octavos de final. Por otro lado, los ucranianos llegan a este duelo tocados por la delicada situación que están teniendo que vivir en su país, pero con la ilusión por las nubes y con ganas de hacer un gran partido.

El Real Madrid sufrió el primer pinchazo de la temporada tras empatar a dos contra Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos no hicieron un buen partido contra los navarros, pero tampoco tuvieron suerte. De hecho, Benzema llegó a fallar un penalti a 10 minutos del final que hubiese dado a los madridistas el triunfo. Karim es uno de los nombres propios de la previa, ya que el futuro Balón de Oro no tuvo su mejor noche contra los navarros, lo que ha generado alguna duda que dentro del vestuario madridista no se comprende.

“Sabemos cómo es el mundo del fútbol. Es exigente. Tienes dos partidos malos y pasas del cielo al infierno y viceversa. Para lo bueno o lo malo tienes un partido dentro de pocos días para que la gente no tenga dudas”, aseguró Carvajal en rueda de prensa al ser preguntado por Benzema. Ancelotti también habló sobre el capitán, asegurando que “cada uno puede opinar”, pero que esto no afecta a nadie.

Obviamente, Benzema será titular ante el Shakhtar. Para este encuentro, Ancelotti no podrá contar con Courtois, que sigue recuperándose de la dolencia en la ciática que sufrió antes de jugar contra Osasuna, y con Ceballos, que se ha lesionado del isquio en la sesión previa. Eso sí, el italiano recupera a Modric y Lucas, aunque ninguno apunta a titular. Lunin, que vivirá un partido especial ante sus compatriotas, será el portero titular de los blancos. En defensa, formarán Carvajal, Militao, Alaba y Mendy. Al centro del campo volverá Valverde, que actuará junto a Tchouaméni y Kroos, mientras que el tridente ofensivo será el formado por Rodrygo, Vinicius y Karim.

Sin nada que perder

El Real Madrid no se debe fiar de un Shakhtar cuya preparación se ha visto muy alterada por la guerra en Ucrania. Tras la invasión rusa, han tenido que reconstruir el equipo. Y es que, perdieron a gran parte de su plantilla al inicio del conflicto, cuando muchos de sus jugadores extranjeros, especialmente sus numerosos brasileños, huyeron.

Pese a sus dificultades, el equipo ucraniano está en la pelea por conseguir una de las plazas que dan el pase a octavos de la Champions tras su victoria sobre el Leipzig en la primera jornada y el empate con el Celtic en la segunda.

El equipo de Jovicevic tiene tres puntos de ventaja sobre el Celtic, tercer clasificado, por lo que puntuar en el Bernabéu supondría un valioso paso en sus aspiraciones de pasar de ronda.