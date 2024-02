Por mucho que Marco Rose no se lo quiera creer, Jude Bellingham no estará este martes en Alemania para jugar la ida de los octavos de final de la Champions. El inglés está lesionado y causará baja. De hecho, se ha quedado en Madrid. Sin duda, un contratiempo notable para el Real Madrid, ya que pierden a uno de sus mejores jugadores, sino el mejor, pero un contratiempo con el que ya han tenido que lidiar esta temporada en varias ocasiones y donde siempre han sido capaces de salir victoriosos.

Jude Bellingham ha dejado de jugar este curso con el Real Madrid hasta la fecha cinco partidos. Uno por sanción, contra Las Palmas, dos por decisión técnica -Las Palmas en el Bernabéu y Arandina- y otros dos por la lesión que sufre en el hombro y que le llevará a pasar por el quirófano antes y después contra el Sporting de Braga y el Valencia. Cinco duelos donde sus compañeros siempre fueron capaces de sacar los partidos adelante.

¿Esto quiere decir que el Real Madrid está mejor sin Bellingham? Obviamente, no. Jude es un jugador capital en el equipo de Carlo Ancelotti, pero la plantilla, como ha pasado en otros momentos con las ausencias de otros futbolistas importantes, ha sido capaz de sobreponerse a todo para sacar adelante los partidos.

La primera vez que Bellingham vio un partido del Real Madrid desde el banquillo fue en la jornada 7 de Liga. Los blancos se enfrentaron a Las Palmas en el Bernabéu y ganaron con goles de Brahim y Joselu. Hicieron lo propio cuando se perdió dos duelos por culpa del hombre, venciendo al Sporting de Braga por 3-0 y al Valencia por 5-1. Ya en 2024, descansó el triunfo por 1-3 frente a la Arandina y no jugó por sanción contra Las Palmas, donde los madridistas remontaron para terminar ganando 1-2.

Cinco partidos en los que Bellingham no ha estado y el Real Madrid ha sido capaz de sacar los resultados adelante. Ahora, tratarán de mantener la dinámica en la ida de los octavos de final de la Champions que enfrentará a los de Ancelotti con el Leipzig en Alemania.

Brahim, un recambio de garantías

El hombre que está llamado a hacer de Bellingham ante el Leipzig es Brahim. En esos cinco partidos donde el inglés no jugó por un motivo u otro, el hombre elegido por Ancelotti para ocupar la posición del británico fue el malagueño. Y, lo más importante, es que casi siempre respondió con nota. Salvo ante Las Palmas, donde no tuvo su día, en todos los otros encuentros fue importante y en tres de ellos vio portería.

Brahim ha sido capaz de ganarse a un Ancelotti que en el primer tramo de la temporada demostró que no creía en él. Pero con su trabajo incansable, su profesionalidad y, sobre todo, su calidad, ha sido capaz de hacer cambiar al italiano. Como bien explican los que le rodean, aunque no siempre está en el once titular, sí ha conseguido formar parte del grupo de 13 o 14 jugadores de confianza de Carletto.

Otra opción que ha dejado encima de la mesa Ancelotti en la previa del partido contra el Leipzig ha sido la de Joselu. El delantero español podría aportar centímetros, pero también es verdad que obligaría al italiano a cambiar el sistema.

Bellingham, objetivo la vuelta

Bellingham sufrió ante el Girona un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo. El inglés se perderá el duelo contra el Leipzig de ida de los octavos de final de la Champions y se espera que pueda volver para la vuelta, que se celebrará el próximo 6 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu.

Por lo tanto, no estará en los encuentros ante el Rayo y el Sevilla. El reto es que pueda jugar contra el Valencia, aunque el objetivo claro es que esté en los octavos de final contra el Leipzig en el coliseo madridista.