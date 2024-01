Bellingham podría ser operado del hombro tras la Eurocopa

Bellingham tendrá que pasar por el quirófano antes o después para terminar de solucionar los problemas que sufre en el hombre izquierdo. Los servicios médicos del Real Madrid le diagnosticaron una luxación que le provocó un cuadro de inestabilidad anterior en la extremidad. Por lo tanto, no hay otro remedio que pasar por las manos del cirujano, pero en el club blanco tienen claro que no lo hará, como mínimo, hasta que no termine la presente temporada con la entidad madridista y la Eurocopa con Inglaterra. El inglés puede seguir jugando con la protección que lleva desde que se hizo daño ante el Rayo Vallecano siempre que soporte el dolor.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, explicó en su espacio semanal en El Chiringuito de Jugones cual es el plan del Real Madrid con el hombro de Jude Bellingham: «Es un problema que lleva arrastrando durante bastante tiempo. Hablo de Bellingham, que como es conocido tiene una luxación perenne en el hombro. Tuvo una en el Dortmund, otra en el Real Madrid. Va siempre con una sujeción que se ve cuando se quita la camiseta, que es para tener bien protegido el hombro. Los médicos del Real Madrid le han recomendado que se opere en verano después de la Eurocopa. El tiempo sería de unos dos meses y estaría en septiembre. Vamos a ver también hasta dónde llega Inglaterra. Con que vaya a la Eurocopa ya estaría bien».

Inda explicó que «la última palabra la tendrá el jugador, pero le recomiendan que se opere. Una vez que lo operen podría seguir entrenando a los días sin problemas, pero no podría jugar en competición para no tener contacto en la zona dañada».

Los médicos del Real Madrid saben que Bellingham tendrá que pasar por el quirófano antes o después para solucionar los problemas que tiene en el hombro izquierdo desde que se lesionó ante el Rayo Vallecano. Jude puede jugar con el hombro así, pero siempre lo hará con dolor y, por el momento, una protección que se llama ortesis, que es la que usa ahora mismo y que impide que se le salga la extremidad.

Bellingham arrastra molestias en su hombro desde que era jugador del Borussia Dortmund. Una dolencia que no ha tardado en hacer acto de presencia en el Real Madrid. El inglés se resintió en el Clásico que los blancos ganaron en la primera vuelta de la Liga con dos goles suyos y terminó de confirmar las malas sensaciones una semana después ante el Rayo Vallecano. Después de esta lesión, ya nunca volvió a ser lo mismo en esa zona de su cuerpo, más si cabe tras sufrir una inestabilidad que los servicios médicos del conjunto blanco no tardaron en atajar con un plan muy claro.

El objetivo que los servicios médicos del Real Madrid tuvo con Bellingham durante el parón de selecciones del mes de noviembre fue mejorar la fuerza, la estabilidad dinámica y el control neuromuscular en los máximos ángulos articulares. El inglés tiene movilidad completa, aunque con dolor. Y para solucionar ese dolor, la única manera es pasar por el quirófano… aunque será a su debido tiempo.

Plan especial para Bellingham

Este fortalecimiento se centró en que Bellingham hiciese ejercicios isotónicos progresivos, aumentando la resistencia en posiciones más funcionales, sobre todo para los manguitos rotadores internos y externos. También se realizan ejercicios para todos los músculos periféricos al hombro, pero que tienen repercusión en el movimiento coordinado.

Después, regresó a los terrenos de juego, aunque siempre con una aparatosa protección que le protege la zona en cada partido. No obstante, tanto Bellingham como el Real Madrid saben que esta situación no puede ser sostenible en el tiempo y más pronto que tarde deberá operarse para solucionarlo.

Por ello, la idea que tiene el Real Madrid es que termine la temporada con los blancos con dolor, pero con normalidad, se vaya a con Inglaterra a disputar la Eurocopa de Alemania, donde está llamado a ser uno de los mejores jugadores del torneo, y, a la vuelta de las vacaciones, someterle a una cirugía sencilla, pero que le tendrá unos dos meses apartado de los terrenos de juego.

Obviamente, el Real Madrid sabe que tendrá que comenzar la Liga sin un Bellingham que tampoco hará la pretemporada con normalidad junto al resto de sus compañeros. Es decir, si se cumplen los pronósticos y pasa por el quirófano, algo que desde los servicios médicos del club han dejado claro que debe hacerse antes o después para solucionar el problema que tiene en el hombro, no debutará el próximo curso hasta el mes de septiembre. Posiblemente, tras el primer parón de selecciones

Brahim es la buena noticia

Mejores noticias ha recibido el Real Madrid con Brahim, que al igual que Bellingham también sufre molestias en el hombro desde que se lesionó en el derbi contra el Atlético de Madrid del mes de septiembre en Liga. El andaluz también está jugando los partidos con los blancos con una protección muy similar a la de Bellingham, pero su situación es menos preocupante.

El tratamiento conservador que están llevando a cabo los servicios médicos del Real Madrid con Brahim están dando resultados. Por ello, de seguir así, podría esquivar el quirófano y no se tendría que perder partidos con los blancos al comienzo del próximo curso.

Brahim ha sufrido mucho dolor en esa zona del cuerpo, pero nunca ha dejado de estar disponible para Ancelotti. Tras el derbi de la Supercopa de España, donde realizó grandísimos minutos y marcó el quinto gol de los suyos, lo celebró quitándose la camiseta y enseñando al mundo entero el aparatoso vendaje que tiene. No obstante, sufre mucho menos dolor que hace más de un mes. Especialmente recuerdan en el club como jugó contra Las Palmas, en su primer partido como titular este curso y en el que vio portería.

En el Real Madrid valoran el compromiso de Brahim, que ha jugado realmente dolorido. El malagueño ha cambiado totalmente su actitud dentro del terreno de juego. Siempre ha sido un futbolista de talento, pero ahora, además, también es coraje y sacrificio. Ambas cosas son las que valoran por Valdebebas y las que han llevado a Ancelotti a cambiar de idea con un jugador que ha tenido que hacer más que otros para tener unos minutos que se ha ganado a base de buen fútbol, asistencias y goles.