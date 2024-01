Jude Bellingham es la estrella del Real Madrid. Sus números en su primera temporada de blanco, con solamente 20 años, son estratosféricos. El británico tiene al Santiago Bernabéu a sus pies y frente al Almería lideró al equipo hacia la remontada en una segunda mitad mágica con un gol y una asistencia.

Es evidente que Jude Bellingham ha caído de pie en el Real Madrid y en un Santiago Bernabéu que entona el ‘Hey Jude’ de los Beatles cada vez que el futbolista marca un gol. El inglés ha enamorado al madridismo desde su primer día. Se lo ha ganado a base de talento, carácter, personalidad y una entrega inmensa.

Contra el Almería, Jude Bellingham volvió a ser el líder del Real Madrid desde el centro del campo. Fue una de las principales claves para que el equipo levantase el vuelo en la segunda mitad y remontase a la épica un complicado 0-2 contra el colista en el Bernabéu. Su personalidad con pelota y sin ella fue abrumadora. Su papel en el área rival, además, fue determinante.

Jude Bellingham inició la remontada en el Santiago Bernabéu contra el Almería desde el punto de penalti. En la final de la Supercopa de España, cuando el colegiado pitó penalti a favor del Real Madrid, Jude era el encargado de tirarlo. Pero Vinicius, con la posibilidad de anotar un hat-trick, se lo pidió. El británico es todo simpatía, se lo cedió, pero le advirtió amistosamente: «El próximo es mío».

Dicho y hecho. Gracias al VAR, que acertó indudablemente, el siguiente penalti a favor del Real Madrid llegó contra el Almería. Bellingham cogió la responsabilidad con 0-2 en el marcador, no dudó y recortó distancias. Al británico, a pesar de tener solamente 20 años, no le pesan las responsabilidades. Juega en el Bernabéu como si fuese el patio del recreo en su Birmingham natal.

Tras recortar distancias, Jude Bellingham también anotó un golazo desde la frontal que fue anulado por fuera de juego previo, realizó una chilena que se marchó fuera por poco y que en caso de entrar hubiese puesto patas arriba el templo blanco y fue determinante en el tercer tanto. Un gol de esos que valen Ligas al final del campeonato.

Corría el minuto 99 de un partido interminable y lleno de momentos en el Bernabéu. Brahim la puso al segundo palo y allí apareció Jude Bellingham con un criterio y una visión de juego que muy pocos futbolistas poseen. Cualquier otro jugador hubiese intentado rematar a portería y el guardameta hubiese despejado el cuero. Pero Jude fue más listo que todos, y con una enorme inteligencia, la puso al otro palo sabiendo que alguno de sus compañeros con mucha fe llegaría. Y llegó Carvajal, puso el 3-2 y el Real Madrid se llevó tres puntos de un encuentro increíble.

This club. This stadium. This team. Different! Hala Madrid 🤍 pic.twitter.com/3Oz7SyGALm

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) January 21, 2024