El Real Madrid es el rey del mercado

El Real Madrid ha sido el rey del mercado en España. Si la Liga ha recuperado el vuelo, aunque lejos todavía del gasto prepandemia, gastando más de 700 millones, de ellos, los blancos han sido el equipo que más ha invertido con un total de 178,2 millones de euros repartidos en cuatro fichajes. Un kilo más que el Atlético de Madrid. Los blancos han pagado 63,2 millones de euros por Franco Mastantuono, 60 kilos por Dean Huijsen, 50 millones por Álvaro Carreras y cinco kilos por Trent Alexander-Arnold.

El Real Madrid ha sido el equipo que más dinero ha gastado, superando por muy poco al Atlético de Madrid. Además, los blancos también demuestran una salud económica a la hora de inscribir a jugadores. Si se compara con la cantidad de problemas que tienen otros, como por ejemplo el Barcelona, la entidad madridista es solvente a la hora de hacer cualquier tipo de operación gracias a la excelente gestión que durante años está llevando a cabo la directiva presidida por Florentino Pérez.

El primer fichaje del Real Madrid este verano fue Dean Huijsen. Los blancos se movieron con decisión y autoridad para hacerse con el fichaje del central español. La entidad madridista pagó 60 millones al Bournemouth para contratar al internacional español.

El segundo fichaje en anunciarse, aunque llevaba meses cerrado, fue el de Trent Alexander-Arnold. Los blancos pagaron cinco millones de euros al Liverpool para que el lateral derecho pudiese jugar con el Real Madrid el Mundial de Clubes. Y es que el inglés tenía que haber llegado libre al club blanco y, por lo tanto, tendría que haber percibido una prima de fichaje que no superaba los 20 millones de euros y la entidad de Anfield nada, pero para poder estar en Estados Unidos los blancos tuvieron que hacer un pequeño pago.

Más adelante, llegó el fichaje de Franco Mastantuono. Juni Calafat se remangó para hacerse con un jugador que en el club blanco están convencidos de que será generacional. El Real Madrid hizo una importante inversión que podrá pagar en varios plazos, algo que conviene a los blancos y a River Plate.

Por último, llegó el fichaje de Álvaro Carreras. Una contratación que debería haber llegado antes del Mundial de Clubes, pero el Benfica rompió la palabra dada retrasando un fichaje que se hizo realidad tras la competición que la FIFA organizó en Estados Unidos. El Real Madrid pagó 50 millones de euros por el español, que ya había estado en la cantera madridista.