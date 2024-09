El Real Madrid respira con Bellingham y Carvajal

Se cruzaron los dedos en Valdebebas en las últimas horas. No era para menos. Bellingham y Carvajal habían puesto en jaque al madridismo por diferentes molestias. El inglés sufrió un golpe en su maltrecho hombro que le tuvo renqueante todo el partido contra el Espanyol, mientras que el lateral derecho fue sustituido inmediatamente después de marcar el gol del empate a uno.

Tras el encuentro, Ancelotti quería ser optimista, pero hasta que no se sometiesen ambos a pruebas el temor a algo más existía. «Carvajal está tocado. Es un golpe, pero nada serio. Bellingham tiene problemas con el hombro, que lo han resuelto bien y ha podido jugar el partido sin problema. No parece preocupante, pero a ver la reacción del hombro mañana. Siempre ha jugado con una protección y esta temporada ha empezado sin ella. Ha vuelto a tener este problema, pero no ha pedido el cambio y no creo que sea un problema. Tendrá que cuidarse, pero creo que estará disponible para el próximo partido», aseguró tras el encuentro el italiano.

En el día después, Bellingham se estuvo tratando de las molestias. En estos momentos se puede decir que le duele el hombro y, por lo tanto, es duda para el encuentro contra el Alavés. Lo que es seguro es que no se correrá el más mínimo riesgo y, en caso de no estar al cien por cien, descansará el martes.

Por otro lado, se ha confirmado que Carvajal sufre el clásico bocadillo en el muslo derecho. Lo importante es que las pruebas médicas han descartado cualquier lesión y, como con Bellingham, se decidirá este lunes si juega o descansa contra el Alavés. Lo que es seguro es que ambos estarán en el derbi contra el Atlético que se celebrará el próximo domingo en el Metropolitano.

Mientras, Camavinga, Ceballos, Brahim y Alaba siguen trabajando en sus recuperaciones. El plan es que el francés empiece a tocar balón el miércoles, por lo que su objetivo, tal y como adelantó OKDIARIO, de estar contra el Atlético es muy real.

El resto del equipo entrenó con normalidad. La sesión comenzó con media hora de actividad en el gimnasio. Después, los jugadores llevaron a cabo una fase táctica y series de presión y pase. Por último, completaron diversos ejercicios ataque-defensa y series de carrera.