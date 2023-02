El Real Madrid, nominado al equipo del año en los Premios Laureus

El Real Madrid opta a ser el mejor equipo del año en los Premios Laureus 2023. La consecución del doblete Liga-Champions logrado por el equipo de Carlo Ancelotti les ha llevado a ganarse la nominación. Competirán por el galardón con la selección de Argentina, la de Inglaterra femenina, la de Francia de rugby, los Golden State Warriors y el equipo Red Bull de Fórmula 1.

El conjunto blanco sigue cosechando reconocimientos a su exitosa temporada. La Decimocuarta trae premio y más aún al haberse conseguido de la forma en la que se hizo. Haberse desprendido de varios de los mejores equipos del mundo, como son PSG, Manchester City, Chelsea y Liverpool y haberlo hecho además remontando en las eliminatorias de octavos y semifinales, les han permitido competir por el cetro mundial del deporte.

