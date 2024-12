El Real Madrid no tiene defensa

La defensa del Real Madrid hizo aguas en Vallecas. Los blancos se trataron de sobreponer a todos los sinsabores de su zaga, pero fueron demasiados. En los tres goles del Rayo cometieron errores que un equipo como el madridista no se puede permitir.

En el primero, Fran García no estuvo bien a la hora de tapar en la banda y los mediocentros del Real Madrid no ayudaron para evitar el gol de cabeza de Unai López. El segundo llegó tras un córner que no debía haber concedido Fran García y, luego, Lucas Vázquez perdió su marca. Mientras que en el tercero, Isi se coló entre los dos centrales para engañar a Courtois.

El nivel de Bellingham

Jude Bellingham es el jugador del momento. Un futbolista diferencial que ha decidido que no va a dejar caer al Real Madrid en este tramo de la temporada. Que le va a sostener con fútbol, garra y goles, muchos goles. En concreto, siete dianas suma el inglés en los últimos ocho últimos partidos que ha jugado con la zamarra del 15 veces campeón de Europa.

Le costó ver portería en este inicio de curso, pero cuando le sufrió Osuna ya sólo se ha librado de la eficacia británica de Bellingham el Liverpool. Leganés, Getafe, Athletic, Girona, Atalanta y Rayo Vallecano han recibido goles de un futbolista que ha recuperado su mejor nivel futbolístico en un tramo de la temporada capital para los madridistas.

En Vallecas, Bellingham hizo un gol importantísimo. Justo antes del descanso, el inglés cabeceó al fondo de la red un centro de Rodrygo Goes. El jugador del Real Madrid se adelantó a todos para poner igualar un partido que se había puesto muy cuesta arriba para los de Ancelotti tras recibir dos dianas en la primera mitad.

Además de los goles, Bellingham es mucho más. Es carácter, pundonor, compromiso y mucha calidad. Un jugador único que ha entendido lo que significa jugar en el Real Madrid desde el primer día que llegó a Valdebebas. Jude es uno de los jefes de un vestuario que añora líderes, pero el inglés ha sabido recoger a la perfección el testigo y no ha dudado en dar un paso al frente.

La calidad de Rodrygo

Hay quien le critica, también se puede decir que es tremendamente injusto. Es cierto que debería estar más afinado de cara a portería, pero también es verdad que siempre está a disposición del equipo. Ante el Rayo Vallecano empezó a activar a un equipo que comenzó el partido desubicado. Perdido por momentos. Y, lo que es más alarmante, que recibió dos goles.

Con su calidad empezó a romper la defensa del Rayo Vallecano. Fue el jugador más lúcido de los blancos sobre el terreno de juego en ataque en una primera mitad tremendamente complicada. La guinda la puso con un centro perfecto a Bellingham que valió el empate.

Pero la guinda a su partidazo en Vallecas la iba a poner en la segunda mitad, cuando se sacaba un zapatazo que, tras tocar en Ratiu, terminaba besando las redes del Rayo para culminar de manera momentánea la remontada madridista en Vallecas. Rodrygo, por fin, fue fundamental jugando y marcando. Lo necesitaba el brasileño.

Corazón Valverde

El uruguayo no tiene precio. No hay equipo en el mundo que pueda pagar lo que significa este jugador para el Real Madrid de Ancelotti. Ante el Rayo Vallecano quedó claro. Cuando más sufrían los blancos, cuando más se complicaba el partido, soltó un zapatazo imparable para un Batalla que se estiró, pero que no pudo hacer nada para evitar el gol del charrúa.

Las notas del Real Madrid