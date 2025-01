El Real Madrid necesita oxígeno.

El Real Madrid afronta una temporada exigente y sin descanso. Desde Valdebebas eran conscientes de que el calendario iba a ser implacable desde julio. En el mejor de los casos, el equipo podría llegar a disputar hasta 72 partidos, un escenario que sólo se haría realidad si alcanzan todas las finales y, como parece, logran llegar al playoff de la Champions. Una carga de partidos que ya está empezando a pasar factura a los jugadores más habituales de Carlo Ancelotti, como Bellingham, Valverde y Rüdiger.

Los tres futbolistas necesitan oxígeno, y Ancelotti se lo proporcionó a dos de ellos en el encuentro contra el Celta en los octavos de final de la Copa del Rey. Valverde y Bellingham no fueron titulares en ese partido, y aunque ambos jugaron algunos minutos en la segunda mitad y en la prórroga, pudieron disfrutar de un merecido respiro, aunque breve. Y es que, el límite físico se está acercando para ellos.

Valverde es uno de los jugadores más utilizados por Ancelotti esta temporada. Con 2.577 minutos acumulados, se encuentra en el segundo puesto de los futbolistas con más tiempo en el campo. Ha jugado en los 31 partidos que ha disputado el Real Madrid hasta la fecha, siendo titular en todos salvo en el encuentro contra el Celta. De esos 31 partidos, ha completado 24, lo que demuestra su alto nivel de implicación. Es una cifra impresionante, pero también una carga significativa.

En una situación similar se encuentra Jude Bellingham, que es el quinto jugador con más minutos jugados en lo que va de temporada. Con 2.135 minutos en su haber, ha disputado 27 encuentros. Al igual que Valverde, la única vez que no fue titular fue en el partido contra el Celta. El desgaste acumulado por ambos jugadores es ya palpable.

Tanto Valverde como Bellingham son futbolistas intensos, de gran recorrido y energía, lo que implica un desgaste físico mucho mayor que el de otros jugadores. En la Supercopa de España, ambos comenzaron a mostrar signos de fatiga, especialmente después de la semifinal contra el Mallorca, donde terminaron el partido visiblemente agotados y con sendas sobrecargas. Hicieron un esfuerzo notable para llegar a la final. El reto de Ancelotti será, sin duda, gestionar sus minutos para evitar lesiones y asegurar que lleguen frescos a los momentos decisivos.

Rüdiger, la pieza intocable

Otro jugador que está al límite es Antonio Rüdiger, el futbolista más utilizado por Ancelotti esta temporada. El central alemán ha disputado todos los partidos oficiales del Real Madrid, salvo el de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra la Deportiva Minera, donde no fue convocado para descansar. En total, Rüdiger suma 2.647 minutos en 30 partidos. Sólo ha dejado de jugar 83 minutos en lo que va de temporada, ya que su única suplencia fue en el partido contra el Espanyol, donde empezó desde el banquillo.

Con la lesión de Militao y el largo proceso de recuperación de Alaba, Rüdiger ha quedado como el único central fijo del primer equipo. Vallejo no cuenta para Ancelotti, y aunque Asencio y Tchouaméni han tenido que adaptarse a roles más defensivos, Rüdiger sigue siendo una pieza clave e intocable en el centro de la defensa.

Los horarios de Tebas

Esta situación, ya de por sí límite en muchas ocasiones, se ve aún más agravada por los horarios impuestos por la Liga de Tebas. Los blancos han tenido que disputar todos sus partidos fuera de casa en la competición doméstica a las 21:00 horas, salvo en el encuentro contra el Leganés. No hace falta decir más: el chiste se cuenta solo. En el Bernabéu los horarios parecen más flexibles y el equipo puede jugar a cualquier hora, como ocurrirá este domingo, cuando se enfrenten a Las Palmas a las 16:15, a pesar de que el partido contra el Celta en la Copa del Rey comenzó un jueves y terminó ya en la madrugada del viernes.

«De momento, no todos se han recuperado. Hemos bajado la intensidad en el entrenamiento de hoy. Hemos hecho un poco de trabajo táctico. Creo que se van a recuperar. Ya me he quejado del calendario, pero es que hay mucho que hacer. Un partido a las 21:30 horas en agosto lo entiendo por el calor, pero en enero lo entiendo un poco menos», aseguraba Ancelotti al ser preguntado por esto en la previa del encuentro contra los canarios.