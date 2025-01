Ancelotti responde a Simeone: «Supongo que son espinas que duelen»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Las Palmas en el estadio Santiago Bernabéu. Tras ganar en la prórroga al Celta en los octavos de final de la Copa del Rey, los blancos regresan a la Liga, donde son segundos y buscan seguir presionando al Atlético de Madrid, además de mantener la ventaja que sacan al Barcelona. El italiano habló de las palabras de Simeone.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro contra Las Palmas: «Hay que competir y luchar para la Liga. Como todos. Comienza la segunda vuelta, estamos cerca del liderato y hay que sumar puntos. Creo que es el momento de hacerlo, teniendo en cuenta la fuerza del rival».

Sobre las opciones de Endrick de ser titular, fue claro: «Todos tienen opciones. La idea es meter a los más acostumbrados. No obstante, siempre pienso que podemos contar con él, aunque teniendo en cuenta el aprendizaje. Está progresando de la manera que pensamos que iba a progresar. Lo está haciendo muy bien, es muy serio y muy profesional. Aprovecha sus minutos metiendo goles y lo seguirá haciendo para seguir con su aprendizaje».

«Tengo una relación muy buena con el presidente, José Ángel Sánchez y todo el club. Me siento respaldado en todo momento. No hay debate. Seguimos trabajando juntos tratando de hacerlo lo mejor. No me molesta para nada que me cuestionen, es parte de mi trabajo», aseguró.

«Alaba está bien. La rodilla responde muy bien, estará en la convocatoria y puede tener minutos mañana. No será titular, pero está cerca de volver a jugar», comentó sobre el austriaco.

Ancelotti habló de los pitos: «Siempre hay que mejorar y aprender. Cuando piensas que lo sabes todo, que no es mi caso, ya que me gustan las cosas nuevas y aprender, es el momento en el que bajas el nivel. Tengo que mejorar muchas cosas, la responsabilidad de un entrenador es que su equipo juegue bien. A veces lo hemos hecho y a veces no. La versión del equipo contra el Barcelona es mi responsabilidad y los pitos son justos. No creo que la gente se olvide de lo que estamos haciendo aquí. Este equipo parece que va a la deriva y va a competir por todo».

«No todos han recuperado. Hemos hecho un poco de trabajo táctico. Quejarme del calendario lo hago muchas veces, pero no hay mucho que hacer. Un partido a las 21:30 horas en agosto lo puedo entender porque hace mucho calor, pero en enero menos», comentó con cierta ironía.

«No sé si es más líder o no, pero cada día que pasa busca más protagonismo. Ha subido mucho su protagonismo en el campo mostrando un nivel muy alto. Esto nos ayuda a todos, sobre todo a los compañeros. Su periodo de adaptación terminó hace un mes y en cada partido sube su nivel», comentó sobre el rendimiento de Mbappé.

Sobre Vinicius, baja por sanción, explicó lo siguiente: «Si está más tranquilo es porque ha aprendido de lo que pasó, pero le echamos de menos. Vini es un gran jugador».

«Son palabras que a veces se dicen para la galería. Todo el mundo del fútbol es consciente de lo que representa el Real Madrid. Puede ser que sean espinas que duelen», comentó sobre las palabras de Simeone.