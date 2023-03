Real Madrid-Liverpool: el Madrid se sabe la lección

El Real Madrid no quiere líos en la vuelta de los octavos de final de la Champions que medirá a los blancos con el Liverpool en el estadio Santiago Bernabéu. Los hombres de Carlo Ancelotti ya saben perfectamente que las ventajas en la ida pueden ser traicioneras cuando la vuelta se juega en el coliseo madridista. Sin ir más lejos, el vigente campeón de Europa ya lo pasó realmente mal la pasada temporada ante el Chelsea en la vuelta de los cuartos de final de la máxima competición continental. Tras ganar 1-3 en Stamford Bridge, los ingleses llegaron a ir venciendo 0-3 en Chamartín. Rodrygo y Benzema solucionaron la papeleta.

No obstante, estos sustos suelen quedar, casi siempre, en eso, en sustos. Aunque hay dos precedentes en los que la cosa acabó mal. Una vez fue en la UEFA con el Odense como verdugo. En 1994, El Real Madrid ganó 2-3 en Dinamarca y perdió 0-2 en el Bernabéu. La última, mucho más reciente. En 2019 los blancos vencieron al Ajax 1-2 en la ida de los octavos de final de la Champions, pero en la vuelta los holandeses dieron un recital para terminar venciendo por 1-4. Otros como Bayern, en dos ocasiones, Schalke 04 y Juventus también dieron sustos, aunque no pasó de eso.

Por todo esto, Ancelotti y sus jugadores tienen claro que no pueden confiarse a pesar de la ventaja. El resultado cosechado en Anfield fue histórico, pero en el fútbol el pasado es pasado y el Liverpool irá con todo en busca de la machada. Los ingleses no tienen nada que perder y lo intentarán, aunque son conscientes de que no será sencillo. La plantilla madridista saltará al campo consciente de que tienen renta, pero no quieren jugar con un resultado que les favorece.

Para este duelo, Ancelotti saldrá con el once de gala. Su única duda está en el lateral izquierdo, donde debe decidir si apuesta por Nacho o Camavinga. El resto del equipo será el esperado. Courtois estará en la portería, en la derecha formará Carvajal, en el centro de la defensa Militao y Rüdiger, en el centro del campo Tchouaméni, Modric y Kroos y arriba actuarán Valverde, Vinicius y Benzema.

En busca de la gesta

El 2-5 de la ida dejó la eliminatoria encaminada para el Real Madrid, por lo que el Liverpool deberá luchar contra el resultado y el idilio blanco con su estadio en una competición en la que el año pasado protagonizó tres remontadas históricas ante PSG, Chelsea y City. Por ello, los de Klopp aspiran a ser la excepción a la norma que reina en las últimas temporadas y darle a los merengues su propia medicina.

Aunque más cuidadoso que en la ida, el Liverpool necesita agitar el duelo desde el inicio para generar dudas en los blancos, también con un ansia de revancha que crece por momentos, ya que no gana al Real Madrid desde marzo de 2009. Desde entonces, los merengues le han ganado dos finales de Champions, dos encuentros de fase de grupos, una eliminatoria de cuartos y el partido reciente de ida de octavos. Seis triunfos y un empate es el balance más inmediato.

Mucho más irregular y sin la solidez que le llevó a la final del curso pasado, este Liverpool es mucho más frágil e impredecible. Su temporada es una montaña rusa, con muy buenos momentos, como su contundente 7-0 sobre el Manchester United hace dos jornadas en la Premier; y otros no tan buenos, como su derrota (1-0) más reciente ante el Bournemouth para viajar a Madrid con más dudas que certezas.

El Liverpool puede tomar como referencia los octavos de 2009 en esta competición, cuando ganó al Real Madrid tanto en la ida (0-1) como en la vuelta (4-0, la mayor goleada que han sufrido los madridistas en Europa). En cuanto a las ausencias, Klopp no podrá contar con Thiago, Luis Díaz, Joe Gomez ni Stefan Bajcetic, que ha viajado lesionado. Así, Konaté acompañará a Van Dijk en defensa, con un centro del campo formado por Fabinho, Henderson y Elliott, como en la ida. Mientras que el peligro ofensivo recaería en Salah, Darwin Núñez y Gakpo.