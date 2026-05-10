El Real Madrid juega contra su historia en Barcelona

El pasado domingo, un cuarto de hora después de que Kylian Mbappé, duda para el Clásico, aterrizara en la capital de España tras pasar unos días junto a su pareja, el Real Madrid saltaba al RCDE Stadium para buscar una victoria contra el Espanyol que les librase de tener que hacer un siempre bochornoso pasillo a su máximo rival en el Camp Nou. Vinicius tiró del carro, hizo dos goles, los de Álvaro Arbeloa sumaron tres puntos y el Barcelona se quedó con las ganas de llevar a cabo un escarnio público que está por ver si la entidad madridista hubiese aceptado.

Ahora, una semana después, el Real Madrid vuelve a Barcelona con otra misión: impedir que, por primera vez en 124 años de historia, los azulgranas ganen la Liga ante ellos. Para lograrlo, los blancos lo tienen sencillo. O no. Si ganan a los de Hansi Flick, los madridistas aplazarán el alirón, como mínimo, unos días más. Los catalanes podrían entonarlo el miércoles 13 ante el Alavés en Mendizorroza ganando, pero lo que es seguro es que los blancos no estarían presentes en una fiesta a la que no están invitados y donde se trataría de que fueran humillados.

Las matemáticas no engañan y las cuentas son muy sencillas. El Barcelona aventaja en 11 puntos al Real Madrid cuando restan, antes del Clásico, 12 unidades por jugarse. Es decir, los de Flick ni siquiera necesitan ganar al Real Madrid para ser campeones, ya que con un punto les bastaría. Por el contrario, a los de Arbeloa sólo les vale la victoria para aplazar la fiesta que los azulgranas ya tienen preparada en el Camp Nou.

Una fiesta a la que no están invitados

El Barcelona lo tiene todo absolutamente preparado para, en el caso de sumar el punto que necesitan en estos momentos para entonar el alirón, poder celebrarlo a lo grande ante su afición. Rafael Louzán estará en el palco junto a Joan Laporta presenciando el partido y, obviamente, también estará la más deseada: la Liga. El título estará preparado en el coliseo azulgrana y se entregaría a los campeones nada más confirmarse el campeonato.

El lunes, el Barcelona haría una fiesta por la Ciudad Condal para celebrar la Liga, pero sin duda el gran momento lo quieren vivir este domingo. Ganando, celebrando y todo ante la mirada del Real Madrid. Justo eso es lo que quieren evitar los hombres de Álvaro Arbeloa.