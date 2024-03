El Real Madrid inicia la época de renovaciones

El mes de abril se acerca y el Real Madrid comienza lo que se puede denominar el plan renove. El club blanco tiene que acometer varias renovaciones de diferentes jugadores y en las próximas semanas se va a intensificar. Algunas son de urgencia, como son todas aquellas de los jugadores que acaban contrato, mientras que otras pueden esperar, pero el club blanco quiere acometer antes de que finalice la temporada.

Las que se tienen que afrontar sí o sí son las de aquellos jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio y la idea del Real Madrid es que continúen. Obviamente, uno de ellos es Toni Kroos. El club blanco quiere que el alemán continúe una temporada más. Su rendimiento está siendo espectacular esta temporada y en Valdebebas están decididos a ponerle encima de la mesa un contrato.

Kroos, tras valorar la situación, ha dado el «sí» a su continuidad un año más en el Real Madrid. De hecho, tal y como contó Eduardo Inda, por el jugador ya habría firmado, pero tal y como sucedió la pasada temporada, hasta el mes de mayo no firmará ningún contrato. Todo está hablado y acordado, pero la oficialidad no será inmediata.

Otro que tiene la propuesta de renovación encima de la mesa es Nacho Fernández. El capitán no está teniendo su mejor temporada, pero el Real Madrid le dará la oportunidad de seguir un año más. La última palabra la tendrá el jugador, que todavía no ha dicho si sí o si no.

Las lesiones de Alaba y Militao le han abierto de par en par las puertas de la titularidad, pero es cierto que ha cometido errores que le pueden hacer dudar. Nacho sigue meditando su situación y todavía no ha tomado una decisión definitiva. Si quiere seguir lo hará, pero su continuidad está en el aire.

La situación de Lucas Vázquez

Lucas Vázquez se ha ganado la oferta de renovación. Durante una parte de la temporada en el Real Madrid dudaron de si lo mejor era que continuase o no en la entidad madridista un año más, pero tras su rendimiento, este curso y teniendo en cuenta que no entra en los planes de la entidad reforzar el costado diestro, la opción de que siga un año más es la que más pesa en estos momentos.

Lucas se ha ganado esta temporada este reconocimiento del Real Madrid. El gallego ha vuelto a dejar claro que está siempre al servicio de lo que necesite el club blanco. Asume perfectamente su rol, que no es otro que ser el fiel escudero de Dani Carvajal. Cuando el de Leganés no está por lesión, sanción, descanso o, como ha pasado esta temporada, porque tiene que jugar de central, ahí está el gallego para cumplir con creces en el lateral derecho.

Esta temporada suma 1.284 minutos, repartidos en 28 partidos. De hecho, Lucas sólo se ha quedado sin participar en nueve compromisos, ya que el resto de los encuentros en los que no ha jugado ha sido por lesión. Si bien es cierto que el comienzo de la temporada dejó alguna duda sobre su rendimiento, en cuanto empezó a encontrar el ritmo competitivo ha sido un futbolista más que útil para Ancelotti.

Modric no seguirá

Por mucho que Ancelotti se empeñe en decir que Modric decidirá su futuro, esto no es verdad. El croata no tendrá oferta de renovación cuando finalice la temporada. Este curso está teniendo un rol muy secundario y la próxima temporada todo hace indicar que tendría menos minutos. Por ello, desde el Real Madrid creen que lo mejor es poner punto final a la andadura en el club blanco de una leyenda. De hecho, desde el club blanco se piensa en un futuro con el croata lejos de los terrenos de juego.

En el Real Madrid tienen muy claro que Modric será en el futuro lo que quiera en el club. La entidad madridista siempre le tendrá las puertas abiertas para que ocupe un cargo, ya sea cerca de los terrenos de juego, entrenando en la cantera o como ayudante de Ancelotti, o más lejos, como embajador de la entidad madridista.

Otras renovaciones merecidas

Por otro lado, el Real Madrid también abordará otras renovaciones y mejoras de contrato de jugadores que no finalizan el próximo 30 de junio, pero que se lo han ganado. Uno de ellos es Dani Carvajal, que acaba contrato en 2025 y tendrá encima de la mesa una ampliación más que merecida. Llegarán a un acuerdo sin grandes dificultades.

Además, el Real Madrid también planea mejorar los contratos de Vinicius y Bellingham. Ambos no ampliarán su tiempo de duración en el club blanco, ya que uno ha renovado recientemente y el otro llegó la pasada temporada, pero sí verán como sus sueldos crecen para estar cerca del de Kylian Mbappé.