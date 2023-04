El Real Madrid está en la pole para fichar a Bellingham

Jude Bellingham parece que tiene decidido dejar su futuro encarrilado en las próxima semanas y el Real Madrid es el principal favorito para hacerse con el jugador. El talentoso futbolista inglés habría rechazado a Chelsea, PSG y Manchester City a lo que hay que sumar que el Liverpool habría comenzado a sondear otras alternativas ante el elevado precio de la transferencia. Esto dejaría al Real Madrid en la pole por uno de los jugadores más codiciados del momento.

Desde hace meses se especula con Real Madrid y Liverpool como destino final de Bellingham y todo concuerda según lo publicado este miércoles en Alemania. Según apuntan desde el país germano, Bellingham ha rechazado a City, PSG y Chelsea y el principal motivo es que antepone la «pasión, honor y reputación» a los petrodólares de clubes como City o PSG que llevan semanas intentando seducir al centrocampista. Es decir, prefiere la historia al dinero.

Esta criba inicial de Bellingham hace que Real Madrid y Liverpool se queden solos en hacerse con la carrera del futbolista del Borussia Dortmund que cambiará de aires este verano con destino a un grande del fútbol europeo. El conjunto blanco lleva tiempo siguiendo muy de cerca al jugador y tratando a su entorno pero también tiene claro que no hará una gran locura por el fichaje del centrocampista inglés por el que pagarían hasta 150 millones. En Alemania se habla de un precio de 100 kilos fijos más otros 50 en variables.

Eso sí, esta información publicada por Bild allana el camino del Real Madrid al fichaje de Bellingham. Sin el dinero de City o PSG de por medio, todo hace indicar que la puja por el jugador británico no será tan alta y el precio de venta puede ser más terrenal. En Inglaterra ya se ha publicado en los últimos días que el Liverpool tampoco tirará la casa por la ventana, otro aliciente para un conjunto blanco que sigue soñando con un futbolista dominado a dominar el fútbol mundial en los últimos años.

