Real Madrid-Espanyol: duelo de altura

Hacía tiempo que un Real Madrid-Espanyol como el que se celebrará este sábado a las 16:15 horas en el estadio Santiago Bernabéu no era un duelo por el liderato. En esta ocasión, así será. Los blancos llegan a este encuentro líderes en solitario tras haber sumado 12 puntos de 12 posibles. Por otro lado, los catalanes son terceros, empatados a 10 puntos con el Barcelona e invictos. Por lo tanto, si los de Xabi Alonso ganan, abrirán una brecha de cinco puntos con uno de sus perseguidores, mientras que, si la victoria la cosechan los de Manolo González, saldrían de Chamartín líderes a la espera de lo que haga el Barcelona el domingo contra el Getafe.

El Real Madrid llega a este encuentro en un gran momento. Los blancos han ganado las cuatro primeras jornadas de Liga y cada vez suben más su nivel dentro del terreno de juego. La primera parte contra el Olympique de Marsella en el estreno en Champions fue el mejor ejemplo. Solo la falta de puntería y la presencia de un Rulli portentoso bajo palos evitó una goleada para los galos en los primeros 45 minutos.

Poco a poco, los hombres de Xabi Alonso van creciendo sobre el terreno de juego con la idea de que todavía queda un gran margen de mejora, pero con la seguridad de que, por el momento, van por el camino correcto. El Real Madrid cada vez es más reconocible y ahora solo le queda ser más constante en su nivel.

Asencio hará de Huijsen

Raúl Asencio, que se estrenó esta temporada el pasado fin de semana contra la Real Sociedad, será el encargado de jugar en el centro de la defensa, ya que Huijsen no podrá ser de la partida. Y es que se ha consumado el atropello, la injusticia, y ninguno de los tres organismos a los que ha acudido el Real Madrid para que le quitaran una tarjeta roja -que el CTA reconoció como error- ha dado la razón a las alegaciones madridistas.

«No me sorprende. Me hubiese gustado que la decisión hubiese sido otra. Pero no va a ser posible tener a Dean para mañana. Me hubiese gustado tenerlo después de no haber podido jugar con él durante 60 minutos en Anoeta. Si ha sido un error debería tener sus consecuencias, pero parece que no ha sido así. Vamos a dejarlo ahí», aseguró Xabi Alonso en la previa del encuentro contra el Espanyol.

En busca de la sorpresa para ser líder

El Espanyol llega al partido contra el Real Madrid en su mejor versión, con 10 puntos de 12 posibles en este inicio de temporada, preparado para romper una dinámica de 30 años sin ganar en el Santiago Bernabéu (1-2 en la campaña 1995-96).

Las sensaciones del cuadro blanquiazul son prácticamente inmejorables. De hecho, ha firmado su mejor arranque liguero de las últimas tres décadas, desde 1995. Precisamente, el curso en el que ganó en el feudo blanco. El Espanyol es tercero y no renuncia a nada contra el actual líder de Primera División.

El vestuario periquito asume que deberá hacer un partido perfecto para sorprender al Real Madrid a domicilio. Hasta ahora, el Espanyol no ha perdido ningún encuentro y ha demostrado que no se deja intimidar contra los grandes. Ya derrotó al Atlético en el debut liguero (2-1).

Durante esta semana, los jugadores del conjunto barcelonés han recordado que el curso pasado ya lograron vencer al Real Madrid en el RCDE Stadium, por 1-0 en la jornada 22, en un partido lleno de polémica donde los blancos fueron gravemente perjudicados. En la ida, en el sexto partido del curso, los periquitos cayeron por 4-1. Nadie esconde que el reto es complejo, pero sin renunciar a los tres puntos.

El entrenador del Espanyol, Manolo González, no podrá contar con el delantero Pere Milla, sancionado con dos partidos. Es una baja sensible en el cuadro blanquiazul al ser su máximo realizador con tres dianas

Real Madrid-Espanyol: posibles onces