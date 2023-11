El Real Madrid se entrena sin los internacionales y a la espera de Bellingham

El Real Madrid se ha ejercitado este martes por la tarde en la Ciudad Real Madrid a las órdenes de Carlo Ancelotti, sin los internacionales que se han marchado con sus selecciones y a la espera de Jude Bellingham, que llegará a Valdebebas este miércoles para llevar a cabo un plan específico enfocado en fortalecer el hombro.

El cuadro madridista se entrenó en Valdebebas a las órdenes de Carlo Ancelotti, que por la mañana estuvo presente en una reunión que llevaron a cabo los entrenadores del fútbol español en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y donde aseguró que fue un lío por un tema que afecta a todo el colectivo, como es el de los impagos, y por el poco respeto, que según él, tienen los árbitros a los técnicos.

Carvajal y Joselu con España, Luka Modric con Croacia, Camavinga con Francia, Alaba con Austria, Rodrygo y Vinicius con Brasil, Fede Valverde con Uruguay y Rüdiger con Alemania son los internacionales del Real Madrid que se han marchado en esta semana con sus selecciones.

El Real Madrid completó este martes en la Ciudad Real Madrid su primer entrenamiento de la semana con los jugadores disponibles del primer equipo junto al Real Madrid Castilla en una sesión que comenzó con ejercicios de calentamiento articular y continuó con diversas series de posesión y presión antes de finalizar con varios partidos en campos de dimensiones reducidas.

Arda Güler, Kepa, Tchouameni y Kroos se ejercitaron en el interior de las instalaciones, mientras que Ceballos trabajó en solitario sobre el césped. El próximo partido del Real Madrid será frente al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo domingo 26 de noviembre a partir de las 18:30.

El Real Madrid a la espera de Bellingham

Jude Bellingham regresa este miércoles a Madrid tras ser liberado por la selección inglesa después de ser inspeccionado por los médicos británicos. La idea ahora del Real Madrid con Bellingham es que el mediocampista inglés comience un plan específico enfocado en fortalecer el hombro para solucionar el cuadro de inestabilidad anterior del hombro izquierdo que no le permitió jugar contra el Valencia el pasado fin de semana. El objetivo que los servicios médicos del Real Madrid tendrán con Bellingham durante este parón de selecciones es mejorar la fuerza, la estabilidad dinámica y el control neuromuscular en los máximos ángulos articulares.

Jude Bellingham tiene movilidad completa, aunque con dolor, pero no estamos hablando de un pronóstico grave que, incluso, le podría llevar a pasar por el quirófano para solucionarlo. Este fortalecimiento se centrará en que el inglés haga ejercicios isotónicos progresivos, aumentando la resistencia en posiciones más funcionales, sobre todo para los manguitos rotadores internos y externos. También se realizan ejercicios para todos los músculos periféricos al hombro, pero que tienen repercusión en el movimiento coordinado.

La meta es que poco a poco vaya recuperándose de la luxación que sufrió contra el Rayo y los pequeños problemas que no le permiten jugar al fútbol sin dolor. No hay prisa y, aunque el reto es que pueda estar disponible para Ancelotti para el duelo que enfrentará a Cádiz y Real Madrid tras el parón de selecciones, si siente la más mínima molestia no se le forzará.