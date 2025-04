El Real Madrid «descubrió» a Arda Güler

El Real Madrid ganó este miércoles la primera de las dos finales que tenía esta semana. Puede parecer un poco exagerado, pero de haber pinchado en Getafe, se habría despedido de la Liga con todavía cinco jornadas por disputarse y un Clásico que disputar en Montjuic. Ganar en Getafe suponía alargar la pelea y que gane trascendencia el Clásico. Además de la importancia de la victoria, cabe destacar que el Madrid «descubrió» a Arda Güler como el organizador que le ha faltado al equipo esta temporada. No cabe ser demasiado optimista sobre las posibilidades de ver a Güler el sábado en la final de Copa, pero el Madrid ya lo sabe de cara al futuro.

La segunda final de la semana obviamente es la de Copa y el Madrid llega como outsider. Esta situación era difícil de prever en agosto, cuando el Barça renunciaba a Gündogan y penaba por inscribir a Olmo, mientras el Madrid celebraba el primer título con Mbappé. El transcurrir de la temporada ha ido generando este cambio de percepción y las goleadas infligidas por los culés no haces más que justificar el cambio de paradigma. Sin embargo, ese cambio en el favoritismo creo que puede generar también una oportunidad al equipo de Ancelotti. Desde la necesidad de hacerse pequeñito, el Madrid ha logrado sacar su mejor versión competitiva en esta temporada y, al menos, ha cerrado el grifo de su portería en los tres últimos partidos.

La importancia del choque del sábado no necesita ser explicada. Un título es un título, y más ante el eterno rival. No obstante, lo que ocurra el sábado también puede incidir en las posibilidades de ganar la Liga. Una victoria culé reforzaría mucho al Barcelona, que ya es el gran favorito para ganar la Liga. Por contra, un triunfo del Madrid podría introducir una presión extra a un Barça que deberá enfrentarse al Inter en Champions con el desgaste que eso provoca y ya no tendrá la seguridad de poder sentenciar la Liga en el Clásico en su casa ante el hecho de que el Madrid ya habría demostrado poder derrotarle una vez.

Ganar la Copa para el Madrid maquillaría bastante la temporada y daría lugar a esperanzas renovadas de cara a la Liga. Es difícil anticipar qué hará Ancelotti para enfrentarse a Flick, pero lo único que parece claro es que tendrá que cambiar su plan de las últimas veces como el mismo ha reconocido. Los cuatro centrocampistas serán una posibilidad, pero lo más decisivo será la mentalidad con la que afronte el encuentro ante un Barça que s más vulnerable en los últimos partidos. Será apasionante.