El Real Madrid da un paso al frente por Vinicius

El Real Madrid tiene claro que defenderá a Vinicius Junior de todos los ataque que recibe en los estadios de futbol por parte de las aficiones rivales. El club blanco ha dicho basta ya y ha decidido pasar a la acción. El mejor ejemplo son los dos últimos comunicados que ha publicado el conjunto blanco. El primero, tras los insultos racistas que recibió el jugador madridista tanto en el Metropolitano como en Montjuic antes de los duelos que enfrentaron al Atlético de Madrid con el Inter y al Barcelona con el Nápoles. Vini no estaba presente, pero se le atacó verbalmente.

El segundo comunicado llegó el pasado lunes, tras ver como Juan Martínez Munuera, árbitro del encuentro que enfrentó a Osasuna y Real Madrid en El Sadar, hizo oídos sordos a los cánticos de «¡Vinicius, muérete!», que cantaron los seguidores más radicales del conjunto navarro. El colegiado no aplicó ningún tipo de protocolo, no detuvo el duelo y no recogió nada en el acta.

El Real Madrid ha decidido que no va a pasar ni un ataque más hacia su jugador. El club blanco tiene claro que debe proteger a Vinicius Junior e irá hasta el final siempre que el jugador brasileño reciba cualquier tipo de ataque de aficiones rivales.

Vinicius recibió el apoyo también del cuerpo técnico y de sus compañeros ante estos ataques de varias aficiones españolas. Carlo Ancelotti ha sido quien más ha trabajado a nivel interno con el brasileño y a quien más ha defendido de cara al público.

«Vinicius va a mejorar porque es humilde, serio e inteligente», dijo el técnico italiano a la finalización del partido ante Osasuna, el último duelo del Real Madrid hasta el momento. Es «un jugador determinante por todo lo que aporta», señaló Ancelotti, que recordó que «siempre ha sido eficaz».

«Es un jugador muy peligroso y todo el mundo se da cuenta. Hoy los rivales fueron correctos. Todo lo que pasó entra en el reglamento», añadió Ancelotti sobre Vinicius, la gran estrella del Real Madrid en los últimos partidos. El brasileño marcó seis goles en los últimos cuatro partidos, los mejores de toda la temporada.

No solo el entrenador defiende a Vinicius. También la plantilla. El último, por ejemplo, ha sido Dani Carvajal, uno de los capitanes del Real Madrid. En entrevista con OKDIARIO explica que «es un jugador muy determinante, que está haciendo goles, da asistencias y genera muchísimas cosas». Carvajal ya le ve como «un candidato a ser Balón de Oro».

Sobre los ataques a Vinicius Carvajal, deja claro que «lo que hay que erradicar es que se discrimine a una persona por su color de piel. Con eso hay que acabar. Si se localiza a esos energúmenos que hay en todos los campos, no hay que dejarles entrar nunca más».

Vinicius también debe mejorar

Los números de Vinicius en este 2024 están siendo, simplemente, espectaculares. Tras acabar 2023 con molestias físicas, en este nuevo año el brasileño suma 12 goles y ha repartido cuatro asistencias. En los últimos cuatro duelos, ha visto portería en seis ocasiones, siendo el jugador que ha tirado del Real Madrid mientras atravesaban un pequeño bache de sensaciones. Por otro lado, el brasileño encadena cuatro amarillas consecutivas y este curso ya ha visto ocho cartulinas. Lo más grave es que en muchas ocasiones estas amonestaciones en muchas ocasiones las ve por protestar, una circunstancia que el propio Ancelotti reconoce que debe mejorar.

«Es un jugador determinante por lo que está aportando en este momento. Ha marcado dos goles hoy y ha marcado en los anteriores. Podría marcar más, siempre ha sido eficaz en todas las jugadas que ha hecho. La presión que tiene por el ambiente tiene que controlarla un poco más», explicó el italiano en rueda de prensa.

«Es un jugador que es muy peligroso y todo el mundo se da cuenta. La afición rival lo pita y los rivales le dan patadas, aunque hoy ha sido todo correcto y dentro del reglamento. En este sentido puede mejorar y lo va a mejorar porque es un chico humilde, serio e inteligente», añadió

Preparado para el gran momento

Ahora, Vinicius no volverá a jugar con el Real Madrid hasta el 9 de abril, cuando se medirá al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions. El brasileño tendrá que jugar la próxima semana dos amistosos con Brasil ante Inglaterra, en Londres, y frente a España, en el Bernabéu. Luego, se perderá el duelo contra el Athletic por sanción y tratará de llegar en el mejor estado de forma posible al encuentro contra los ingleses.

Lo que es una evidencia es que Vinicius está demostrando que, aunque todavía tiene aspectos por pulir, es un jugador capital que marca la diferencia. Sus goles y su fútbol permiten al Real Madrid tener la Liga encarrilada y pelear por la Champions.