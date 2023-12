El Real Madrid da marcha atrás y desconvoca a Asencio por «precaución»

Raúl Asencio finalmente no viajó con el primer equipo del Real Madrid a Vitoria, donde los hombres de Ancelotti se medirán al Alavés en la jornada 18 de Liga. Tras el último entrenamiento celebrado en Valdebebas, el club hizo pública una convocatoria llena de ausencias y con la presencia de varios canteranos, entre los que destacaba el canario, que reforzaba la posición de central y se estrenaba en una lista. Pero, por pura precaución, ha decidido dar marcha atrás. El central está investigado por estar implicados en el escándalo de la difusión de un vídeo sexual, la entidad ha tomado esta decisión por el bien del futbolista y el del Real Madrid.

Hay que recordar que Asencio está citado para declarar como imputado el próximo viernes a las 10:00 horas en el Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Canarias) junto con otros dos investigados, Ferran Ruiz Martí y Juan Rodríguez Lima. Esta comparecencia se llevará a cabo de manera telemática por videoconferencia en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid.

Previamente, los jugadores ya acudieron a las dependencias de la Guardia Civil tras ser citados para analizar sus teléfonos. Tal y como desveló OKDIARIO, el abogado del canterano del Real Madrid, Juango Ospina, consiguió que no se volcara el contenido de su móvil y el del resto de jugadores en la UCO. Ospina sostuvo que en el volcado del teléfono móvil por parte de la Guardia Civil se estaban confundiendo «indicios con sospechas».

Además, Asencio se proclamó inocente durante esta declaración. El futbolista aseguró que estaba en el local donde se produjeron los hechos, pero que no presenció las relaciones sexuales que tuvieron lugar en una de las cabañas privadas de la discoteca. El futbolista también declaró que ni grabó las imágenes, ni participó en su posterior difusión.

El resto de la convocatoria

La convocatoria del Real Madrid para este partido no tiene grandes novedades. Finalmente, Carvajal y Arda Güler no entraron en la lista y, si no hay ningún contratiempo, estarán contra el Mallorca en el primer duelo del próximo año que se celebrará en el Santiago Bernabéu. El que sí ha viajado a Vitoria en la lista es Joselu, que no se entrenó por fiebre.

Además, Ancelotti ha contado con varios canteranos para reforzar el equipo. El italiano ha citado para el duelo contra el Alavés a Nico Paz, Gonzalo y Fran, que hará las labores de tercer portero.

Hay que recordar que Ancelotti sigue viendo como la enfermería del Real Madrid continúa llenando. Además de Courtois, Militao, Camavinga, Arda Güler, Vinicius y Carvajal, para este encuentro el italiano tampoco podrá tener disponible a Mendy, que estará 10 días de baja por una dolencia muscular, y a Alaba, que se perderá lo que resta de temporada.