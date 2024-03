El Real Madrid cumple con el plan

La idea del Real Madrid cuando eliminó al Leipzig, no sin sufrimiento, en los octavos de final de la Champions no era otra que sumar los seis puntos siguientes en Liga. Primero, contra el Celta en el estadio Santiago Bernabéu. 4-0, con más suspense del que demuestra el marcador, pero una goleada final que reforzó la moral de la tropa. Después, de la victoria por 2-4 en El Sadar ante Osasuna. En definitiva, seis puntos que le permiten encarar las nueve últimas nueve jornadas de campeonato liguero con la tranquilidad que les da el saber que, salvo hecatombe con tsunami incluido, el título número 36 no se iba a escapar de las vitrinas del coliseo madridista.

Carlo Ancelotti dejó claro que estos seis puntos eran capitales para terminar, prácticamente, de apuntalar la Liga. Y sus jugadores no les han fallado. Vencieron al Celta, ganaron a Osasuna y el plan lo han cumplido a la perfección. La hoja de ruta marcaba que ganar estos dos partidos acercaba notablemente a los madridistas al título y el tiempo les ha dado la razón.

El Real Madrid ha superado el muro de las 10 jornadas, aventajando en 10 puntos al Girona, que perdió ante el Getafe en el Coliseum, y esperando a ver qué hace el Barcelona en el Metropolitano, donde se medirá a un Atlético de Madrid que llega con la moral disparada tras acceder a los cuartos de final de la Champions tras superar al Inter de Milán en los penaltis. Si los de Simeone suman, ya sea de tres en tres o de uno en uno, se puede decir que dicen adiós a sus opciones de seguir peleando por el título. Es decir, los de Ancelotti tendrían vía libre hacia el alirón.

Tras el parón de selecciones, el Real Madrid tendrá que jugar contra el Athletic en el estadio Santiago Bernabéu y, justo después, comenzará a mirar la Champions, donde espera el Manchester City. La ventaja que los hombres de Carlo Ancelotti tienen en la Liga les permite poder gestionar esfuerzos en el campeonato doméstico para centrarse sólo y exclusivamente en la máxima competición continental. Justo, lo que marcaba el plan.

Un calendario favorable

Además, el Real Madrid encara la recta final del campeonato teniendo un calendario favorable. De los últimos nueve partidos, los blancos jugarán nueve en el estadio Santiago Bernabéu, donde sólo se han escapado dos puntos en los que va de temporada. Esos que fue capaz el Rayo Vallecano de arrebatar con un meritorio empate a cero.

Es decir, teniendo en cuenta la ventaja que tiene los blancos y con la que entrarán en los dos últimos meses de competición liguero, el campeonato doméstico pasará a un segundo plano, ya que la Champions se llevará todos los focos, donde Ancelotti y sus hombres dosificarán esfuerzos, harán pruebas y buscarán fecha para cantar el alirón.

Dos fichajes de altura

Además, la buena situación que el Real Madrid tiene en la Liga, permitirá a Ancelotti dar minutos tanto a Militao como a Courtois con vistas a que empiecen a jugar en Champions. Ambos regresarán para el duelo contra el Athletic, el próximo 31 de marzo, si no hay contratiempos y, desde ese momento, la idea es que poco a poco vayan ganando protagonismo.

Ya esta semana Militao y Courtois han trabajado con normalidad con el grupo y es por eso que el técnico italiano coloca ya el día 31 como la fecha del regreso de ambos. Hay que recordar que tanto el brasileño como el belga no han participado en toda la temporada. El belga se lesionó justo antes del arranque del curso futbolístico, mientras que Militao sí disputó los primeros minutos de la temporada en San Mamés. En ese duelo ante el Athletic en Bilbao sufrió la lesión en la rodilla.

«La idea es que estén disponibles para el partido del 31 contra el Athletic sin arriesgar nada, creo que estarán», aseguró Ancelotti sobre la vuelta de dos jugadores clave los últimos años en el Real Madrid y también sobre la posibilidad de que ambos estén para el duelo contra el Manchester City.

Es por ello que en tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico consideran el regreso de Courtois y Militao como unos fichajes. Estaban todo el año con ellos, no se fueron a ningún lado, pero sus graves lesiones les han impedido ayudar a sus compañeros en esta temporada tan exigente. Y ahora Ancelotti «ficha» a ambos para el tramo más decisivo de la temporada.

«Estamos mejor que nunca, tenemos ventaja en Liga, vuelven Courtois y Militao, por lo que estamos mejor que nunca. Con esto no digo que no vayamos a pinchar, puede ser, pero a día de hoy hay que estar muy satisfechos y con muchísima ilusión para el futuro», comentó un Ancelotti que sabe que el regreso de estos jugadores es también muy importante a nivel de plantilla y en el vestuario.