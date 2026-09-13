El Real Madrid al completo se presenta en Madring: Mourinho, Vinicius, Bellingham… y Florentino

El Real Madrid se presentó al completo en el circuito de Madring para disfrutar del Gran Premio de España de Fórmula 1. Tras la victoria por 4-1 contra el Rayo Vallecano, los jugadores, José Mourinho y también el presidente Florentino Pérez acudieron al paddock unas horas antes de que arrancase la carrera de este domingo (15:00 horas).

Muy cerca de donde siempre entrenan, los futbolistas del Real Madrid y su entrenador pudieron disfrutar de la F1 en su regreso a la capital de España 45 años después. Esta vez, el circuito les pilla realmente cerca, puesto que los pilotos incluso pasan por Valdebebas al salir de IFEMA por la zona de La Monumental.

OKDIARIO fue testigo de cómo Courtois, Militao, Rodrygo, Arda Güler, Fede Valverde, Dumfries, Cucurella, Brahim Díaz, Camavinga, Bellingham, Bernardo Silva, Vinicius, Mourinho e incluso Florentino entraban al paddock de Madring. Hasta leyendas y ex capitanes del Real Madrid como Dani Carvajal o Sergio Ramos fueron a ver la F1 este domingo, en la que durante gran parte de su vida ha sido su ciudad.