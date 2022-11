El Real Madrid terminó muy enfadado el duelo que enfrentó a los blancos con el Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu. Otra vez, como sucedió el pasado lunes en Vallecas o frente al Girona con el famoso “penalti inventado”, los hombres de Carlo Ancelotti fueron perjudicados por el árbitro. En esta ocasión por la clarísima agresión que Fali cometió sobre Rodrygo.

El defensa del conjunto gaditano le propinó un puñetazo que César del Soto Grado, árbitro de campo, no vio. Tampoco ninguno de sus asistentes. Esto puede pasar. El malestar madridista aparece cuando saben que en la sala VOR de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas sí aprecieron la imagen, pero la toma que la realización del partido, al cargo de Mediapro, les ofreció, era tan lejana que imposibilitó que pudiesen apreciar la infracción con claridad para avisar al compañero que tenían en el coliseo madridista.

El Real Madrid sabe que las imágenes fueron analizadas por el VAR, pero también saben que estas no fueron las mejores. En ningún momento vieron las que sí emitió Dazn tras el duelo con un plano mucho más cercano donde se apreciaba con claridad la falta. Esto es lo que indigna a los blancos, que prefieren “no calificar” lo que hace la realización de los partidos de la Liga de Tebas. Y es que, en menos de una semana han visto como tres agresiones, dos a Vinicius y una Rodrygo, en Vallecas y en el Bernabéu, quedaban impunes.

Tras el duelo, el propio Ancelotti, sorprendido por la nula participación del VAR, comentó que no desde Las Rozas «habrían tenido argumentos para no analizarlo». La realidad es que a Jaime Latre no le ofrecieron la mejor imagen de un partido que, sólo por jugar el Real Madrid, tiene más cámaras que otros.

El cortijo de Tebas

Hay que recordar que Javier Tebas, que no sacó a concurso público la realización y la producción de los encuentros de la competición dejando que sea la propia Liga la que adjudique a dedo esta partida, es el responsable de que la empresa de su amigo Jaume Roures sea la responsable de controlar las imágenes polémicas, las repeticiones y todo lo que ocurra mientras el balón este en movimiento. La polémica en torno a la censura partidista que ejerce Mediapro ha estado vigente por no mostrar imágenes inmediatas que sí se vieron en otros países.

Por otro lado, Roures, barcelonista reconocido, fue el encargado de salvar al Barcelona para que pudiese inscribir todos los fichajes el pasado verano con la compra del el 24,5% de Barça Studios a través de una de sus empresas, Orpheus Media. De esta forma, la entidad azulgrana pudo activar la cuarta palanca del verano.