El Real Madrid cerca de fichar a Dennis Smith Jr: ex compañero de Doncic y escarceos con la NFL

El Real Madrid está cerca de cerrar su próximo fichaje. Se trata de Dennis Smith Jr., ex jugador de los Dallas Mavericks y, por tanto, ex compañero de Luka Doncic. Llegaría como agente libre, tras no encontrar una propuesta convincente en la NBA. De esta manera, el club blanco reforzará su posición de base, de cara a la segunda parte de la temporada, en la que tiene como objetivo mejorar su rendimiento en la Euroliga, en la que ahora mismo son séptimos, además de jugarse los tres títulos que restan esta temporada.

Smith Jr. llegaría al conjunto blanco después de quedarse sin equipo en la NBA la pasada temporada. Debutó en la liga estadounidense en 2017, al ser elegido por Dallas en novena posición del draft. Tras dos años en la franquicia de Texas, fue encadenando equipos, pasando por New York Knicks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers y Charlotte Hornets, antes de acabar en Brooklyn Nets.

Durante sus primeros años en la liga fue incluido en traspasos importantes, como el que llevó a Porzingis a Dallas o el que acabó con Rose en los Knicks. Sin embargo, fue cortado por los Trail Blazers en 2022 y, antes de acabar en Charlotte, estuvo a punto de cambiar el baloncesto por el fútbol americano. El jugador valoró seriamente buscar una oportunidad en la NFL tras una lesión que le llevó a ser despedido de la franquicia de Portland. Sin embargo, acabó fichando por los Hornets.

«Le dije a mi anterior agente que no iba a jugar en el extranjero. Si esto no funciona, probaré en la NFL. Estaba totalmente en serio», llegó a decir el jugador sobre aquella dura etapa en la que estuvo sin equipo, en 2022. Ahora, tras unos meses como agente libre, parece que sí que jugará fuera de su país, iniciando una aventura europea que le llevará al Real Madrid.

Dennis Smith Jr. llega como agente libre

Su fichaje es algo que ya se da por hecho en Estados Unidos. El conjunto blanco está buscando refuerzos de cara a lo que resta de temporada para poder dar descanso a hombres como Campazzo. Una vez que se ha cerrado el plazo para fichar a jugadores de la Euroliga, el Real Madrid ha peinado el mercado de jugadores que no han encontrado hueco en la NBA y, de esta forma, han encontrado en Smith Jr. al hombre que encaja a la perfección en los planes de Chus Mateo.

Un jugador con el que el técnico podrá reforzar la posición de base, donde cuenta con Campazzo y Feliz, y que además puede jugar como escolta. El estadounidense llegará a Europa con 27 años, desembarcando en el actual subcampeón del continente, en busca de reencontrar las sensaciones que ha perdido en los últimos años, por culpa de las lesiones.

De hecho, en su primera temporada, Dennis Smith Jr. fue uno de los mejores debutantes de la NBA. Fue elegido en el segundo mejor quinteto de rookies, teniendo por delante a jugadores como Ben Simmons, Donovan Mitchell, Jayson Tatum o Kyle Kuzma. Aquella temporada promedió 15,2 puntos, cifras que no volvió a alcanzar en el resto de su etapa en la mejor liga del mundo.